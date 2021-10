Wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej Artur Drobniak podczas konferencji w białym miasteczku przypomniał, że protestujący przekazali stronie rządowej swoją propozycję porozumienia. - Czekamy na jakąkolwiek merytoryczną odpowiedź z ich strony, bo taka na razie do nas jeszcze nie dotarła - podkreślił.

Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok powiedziała, że w piątek w trybie pilnym zbierze się Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia. Informacje na temat dalszych działań protestujących mają zostać przekazane w poniedziałek podczas rozpoczynającego się tego dnia XVII Forum Rynku Zdrowia.

"Czujemy się zlekceważeni"

- Czujemy się zlekceważeni. Myślę, że minister zdrowia poczuł się dotknięty tym, że przekazaliśmy pismo panu premierowi, ale nasze odczucie jest takie, że chyba pan premier nie otrzymuje pełnej informacji - powiedziała Ptok.

Drobniak podkreślił, że decyzję o zakończeniu protestu może podjąć jedynie organizujący go Komitet Protestacyjno-Strajkowy Ochrony Zdrowia.

- Protest pracowników ochrony zdrowia może zakończyć ogólnopolski komitet pracowników ochrony zdrowia, bo zrzesza prawie 600 tys. ludzi. Żadne inne ciało i żadna inna organizacja tego za nas nie zrobi - powiedział.

Poinformował, że protestujący wysłali członkom Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia pismo, w którym proszą o wsparcie swoich działań.

- Prosimy i apelujemy, żeby tak jak my walczyli o dobro polskiego systemu opieki zdrowotnej i nie podpisywali porozumienia, ponieważ często nie są jego stroną. To my reprezentujemy pracowników systemu opieki zdrowotnej - powiedział wiceprezes NIL.

Głos podczas briefingu zabrała również Beata Kalicka, przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej. Przypomniała, że protestujący domagają się również wzrostu wynagrodzeń pracowników niemedycznych, m.in. salowych i pracowników administracji.

Przed spotkaniem Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia

W piątek w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie ma odbyć się spotkanie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że podczas spotkania resort przedstawi perspektywę wzrostu wynagrodzeń w ochronie zdrowia na przyszły rok. Poinformował, że chodzi o wzrost nakładów na wynagrodzenia o ok. 6 mld zł w pół roku.

Protestujący w białym miasteczku poinformowali, że nie wezmą udziału w spotkaniu zespołu trójstronnego. Jednocześnie podkreślili, że jedynie Komitet Protestacyjno-Strajkowy Ochrony Zdrowia może zadecydować o zakończeniu protestu. Obecnie oczekują oni spotkania z premierem lub wspólnego spotkania z ministrami zdrowia i finansów.

Rzecznik rządu Piotr Müller, pytany o dalsze rozmowy rządu z protestującymi, przekazał, że wszelkie pełnomocnictwa w zakresie dyskusji z protestującymi medykami ma minister Niedzielski i to on jest upoważniony przez premiera do kontynuowania rozmów.

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia ma osiem postulatów. Obejmują one m.in. podwyżki i realny wzrost wyceny świadczeń, wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej, a także uchwalenie ustaw o medycynie laboratoryjnej i zawodzie ratownika medycznego.

11 września po manifestacji pracowników ochrony zdrowia w Warszawie w pobliżu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powstało białe miasteczko 2.0, nawiązujące do białego miasteczka pielęgniarek z 2007 r.