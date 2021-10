Jak podało stanowisko kierowania Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku, do pożaru doszło nad ranem w niedzielę. Palił się opuszczony dom drewniany; stan techniczny budynku był taki, że nie miał on dachu, a w środku rosło nawet drzewo; w przeszłości już dochodziło tam do pożarów.

Są ofiary

Po ugaszeniu ognia, który objął powierzchnię jedynie ok. 20 metrów kwadr. (jedno pomieszczenie i korytarz), odnaleziono zwęglone zwłoki dwóch osób. Na miejscu pod nadzorem prokuratora zabezpieczane są dowody do śledztwa, w którym ustalane będą nie tylko przyczyny, ale też płeć i tożsamość ofiar tego pożaru.

Podobne śledztwo będzie prowadzone w związku z pożarem pawilonu handlowego przy ul. św. Rocha w Białymstoku. To teren dawnego centrum handlowego, pawilony są opuszczone i rozbierane. W jednym z takich pustostanów doszło do pożaru w sobotni wieczór. Pożar miał powierzchnię 85 metrów kwadr., po jego ugaszeniu również znaleziono zwęglone zwłoki.