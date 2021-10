Jak zaznaczył ratusz, od stycznia tego roku wykryto już 71 przypadków wścieklizny u zwierząt wolno żyjących na terenie województwa mazowieckiego, w tym dwa w Wawrze, jeden w Wesołej i jeden na Targówku. Na terenie tych dzielnic mieszkańcy posiadający zwierzęta powinni zwiększyć swoją czujność.

Obszary zagrożone

Wojewoda mazowiecki już 7 września wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny u zwierząt, wskazując obszary zagrożone. Jak poinformował ratusz, w Warszawie są to dzielnice: Wawer oraz Wesoła, gdzie wykryto w sumie trzy przypadki choroby. Jeden przypadek wścieklizny odnotowano również na Targówku.

Miłośnicy czworonogów muszą pamiętać, że na obszarach zagrożonych, psy należy wyprowadzać na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach. Psy mogą biegać tylko na ogrodzonym, zamkniętym terenie. Obowiązuje też zakaz polowań, pokazów i innych wydarzeń z udziałem zwierząt wrażliwych na wściekliznę. "Nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców danego obszaru, jak również osoby czasowo tam przebywające" - ostrzega stołeczny ratusz.

Należy też zachować ostrożność w przypadku spotkania na swojej drodze dzikiego, również rannego zwierzęcia. Nie należy go dotykać ani podejmować działań na własną rękę, tylko zawiadomić służby.

U zwierząt wścieklizna objawia się m.in. w agresywnym zachowaniu, ślinotokiem, połykaniem przez zwierzęta ziemi, kamieni. To bardzo groźna, śmiertelna choroba. U człowieka, po dostaniu się wirusa do ośrodkowego układu nerwowego, występują objawy zapalenia mózgu: bóle głowy, nudności, pobudzenie psychoruchowe przechodzące w okres porażenny, śpiączka i zgon. Objawem charakterystycznym jest niemożność spożycia jakiegokolwiek płynu (wodowstręt).

"Zaszczep pupila, to tylko chwila"

Ratusz zachęca właścicieli do wzięcia udziału w akcji "Zaszczep pupila, to tylko chwila", która promuje obowiązkowe szczepienia psów przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego. "W Polsce posiadacze psów są zobowiązani do szczepienia psów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia" - przypomina magistrat.

Brak szczepienia jest wykroczeniem, za które grozi mandat karny w wysokości do 500 zł. Nieobowiązkowe, ale zalecane jest także szczepienie kotów przeciw wściekliźnie.