Od 22 października 2020 r. do dziś co najmniej 1080 kobiet wyjechało za granicę, by dokonać aborcji - wynika z danych organizacji Aborcja bez Granic. Rok po wydaniu przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia zakazującego usuwania ciąży z powodu wad płodu turystyka aborcyjna kwitnie. Dziś w jej ramach miesięcznie wyjeżdża z Polski 70-90 osób. Przed wyrokiem było to maksymalnie 20.

DGP poznał również dane NFZ dotyczące tzw. indukcji poronień, czyli procedur, które w Polsce pozostają legalne. Od stycznia (kiedy zaczęły obowiązywać regulacje wynikające z orzeczenia TK) do sierpnia tego roku takich zabiegów było mniej o 65 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Reklama Czytaj więcej w czwartkowym wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej"