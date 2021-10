Jak dojechać na cmentarz? Komunikacja we Wszystkich Świętych

Warszawa

Wszystkich Świętych 2021 w Warszawie - dodatkowe autobusy i tramwaje

Zmiany obowiązujące w dniach 30.10-1.11.2021 r. (sobota – poniedziałek)

W dniach 30.10 – 1.11.2021 r. w związku ze wzmożonym ruchem w rejonach cmentarzy zostają wprowadzone następujące zmiany w komunikacji:

Linie cmentarne 2021 - godziny i trasy kursowania

W dniach 30.10 – 1.11.2021 r. uruchomione zostają linie cmentarne kursujące w ramowych godzinach:

w dniach 30-31.10.2021 r. (sobota-niedziela) w godz. 8:00-18:00

linie C11, C12, C90 kursują w ramowych godz. 8:00-20:00

w dniu 1.11.2021 r. (poniedziałek) w godz. 7:00-19:00

linie C11, C12, C90 kursują w ramowych godz. 7:00-21:00

W pojazdach wszystkich linii cmentarnych obowiązuje taryfa ZTM, jak w strefie 1 (pierwszej). Zachowują ważność bilety okresowe.

Wszystkich Świętych 2021 - jak dojechać na warszawskie cmentarze

C1

Uruchomienie linii tramwajowej na trasie:

ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – rondo Zgrupowania AK „Radosław” – Okopowa – al. Solidarności – Wolska – CM. WOLSKI

W dniach 31.10 i 1.11 uruchomiony zostaje dodatkowy przystanek BUDOWLANA 54 (zlokalizowany na ul. Odrowąża przed skrętem w ul. Matki Teresy z Kalkuty).

Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy.

C4

Uruchomienie linii tramwajowej na trasie:

ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – al. Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – pl. Bankowy – Marszałkowska – Nowowiejska – Filtrowa – PL.NARUTOWICZA

W dniach 31.10 i 1.11 uruchomiony zostaje dodatkowy przystanek BUDOWLANA 54 (zlokalizowany na ul. Odrowąża przed skrętem w ul. Matki Teresy z Kalkuty).

Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy.

C6

Uruchomienie linii tramwajowej na trasie:

ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – al. Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – Wolska – CM. WOLSKI

W dniach 31.10 i 1.11 uruchomiony zostaje dodatkowy przystanek: BUDOWLANA 54 (zlokalizowany na ul. Odrowąża przed skrętem w ul. Matki Teresy z Kalkuty).

Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy.

C07

Uruchomienie linii autobusowej na trasie:

ŻERAŃ FSO – Modlińska – Światowida – Mehoffera – LEŚNEJ POLANKI – Mehoffera – Modlińska – ŻERAŃ FSO

Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy.

C09

Uruchomienie linii autobusowej na trasie:

METRO MŁOCINY – Nocznickiego – Wólczyńska – Opłotek – Palisadowa – Wóycickiego – CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. (powrót: Wóycickiego – Wólczyńska)

C11

Uruchomienie linii autobusowej na trasie:

CM. BRÓDNOWSKI (ŚW. WINCENTEGO) – św. Wincentego (powrót: św. Wincentego – Smoleńska – Witebska – Ossowskiego – Kołowa) – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – rondo Zgrupowania AK „Radosław” – Okopowa – Powązkowska – POWĄZKI-CM. WOJSKOWY

Ze względu na wzmożony ruch w godzinach wieczornych w rejonie cmentarzy: powązkowskich i bródnowskiego w dniach 30-31.10 linia kursuje do ok. godz. 20:00 oraz w dniu 1.11 do ok. godz. 21:00.

C12

Uruchomienie linii autobusowej na trasie:

CM. WOLSKI – Fort Wola – Wolska – Połczyńska – Powstańców Śląskich – al. Reymonta – Broniewskiego – Elbląska – Krasińskiego (powrót: Krasińskiego – Broniewskiego) – Powązkowska – POWĄZKI-CM. WOJSKOWY

Ze względu na wzmożony ruch w godzinach wieczornych w rejonie cmentarzy powązkowskich w dniach 30-31.10 linia kursuje do ok. godz. 20:00 oraz w dniu 1.11 do ok. godz. 21:00

C13

Uruchomienie linii autobusowej na trasie:

CM. BRÓDNOWSKI (ŚW. WINCENTEGO) – św. Wincentego (powrót: św. Wincentego – Smoleńska – Witebska – Ossowskiego – Kołowa) – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – rondo Zgrupowania AK „Radosław” – al. Jana Pawła II – Popiełuszki – Słowackiego – Żeromskiego – Wólczyńska – Opłotek – Palisadowa – Wóycickiego – CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. (powrót: Wóycickiego – Wólczyńska)

C14

Uruchomienie linii autobusowej na trasie:

CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. – Wóycickiego – Wólczyńska (powrót: Wólczyńska – Opłotek – Palisadowa – Wóycickiego) – Żeromskiego – Perzyńskiego – Broniewskiego – Elbląska – Krasińskiego (powrót: Krasińskiego – Broniewskiego) – Powązkowska – POWĄZKI-CM. WOJSKOWY

C17

Uruchomienie linii autobusowej na trasie:

WILANÓW – Przyczółkowa – al. Wilanowska – Dolina Służewiecka – Nowoursynowska – Wałbrzyska – al. Lotników – Modzelewskiego – Orzycka – Gotarda – Bokserska – BOKSERSKA

Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy.

C20

Uruchomienie linii autobusowej na trasie:

DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – al. Solidarności – Radzymińska – Gorzykowska – Myszkowska – Barkocińska – Ossowskiego – Kołowa – CM. BRÓDNOWSKI (ŚW. WINCENTEGO) – św. Wincentego – 11 Listopada – Ratuszowa – Inżynierska – Wileńska – Targowa – Kijowska – DW. WSCHODNI (KIJOWSKA)

C22

Uruchomienie linii autobusowej na trasie:

PL. WILSONA – Krasińskiego – Popiełuszki – al. Jana Pawła II – rondo Zgrupowania AK „Radosław” – Okopowa – Powązkowska – POWĄZKI-CM. WOJSKOWY

C25

Uruchomienie linii autobusowej na trasie:

CM. BRÓDNOWSKI (ŚW. WINCENTEGO) – św. Wincentego (powrót: św. Wincentego – Smoleńska – Witebska – Ossowskiego – Kołowa) – Starzyńskiego – Jagiellońska – Cyryla i Metodego – Targowa (powrót: Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska) – al. Zieleniecka – al. Poniatowskiego – most Poniatowskiego – Al. Jerozolimskie – pl. Zawiszy – Grójecka – PL. NARUTOWICZA

C27

Uruchomienie linii autobusowej na trasie:

KRÓLEWSKA – Marszałkowska – pl. Bankowy – al. Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – Radzymińska – Gorzykowska – Handlowa – Kołowa – CM. BRÓDNOWSKI (ŚW. WINCENTEGO) – św. Wincentego – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Bonifraterska – Świętojerska – Andersa – pl. Bankowy – Marszałkowska – zawrotka na rondzie Dmowskiego – Marszałkowska – KRÓLEWSKA

C37

Uruchomienie linii autobusowej na trasie:

METRO WILANOWSKA – al. Wilanowska – Puławska – Piaseczno: Okulickiego – Stara Iwiczna: Nowa – Słoneczna – Kolonia Lesznowola: Słoneczna – Lesznowola: Słoneczna – Wojska Polskiego – Wilcza Góra: Wojska Polskiego – Władysławów: Wojska Polskiego – Kuleszówka: Masztowa – Antoninów: jezdnia wokół cmentarza – CM. POŁUDNIOWY-BRAMA WSCH. – jezdnia wokół cmentarza – CM. POŁUDNIOWY-BRAMA PŁD. – jezdnia wokół cmentarza – CM. POŁUDNIOWY –BRAMA ZACH. – jezdnia wokół cmentarza – CM. POŁUDNIOWY –BRAMA PŁN.

Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy.

C40

Uruchomienie linii autobusowej na trasie:

METRO MŁOCINY – Nocznickiego – Wólczyńska – Estrady – Dziekanowska – CM. PÓŁNOCNY-BRAMA ZACH.

W dniach 30.10 – 1.11.2021 r. obowiązuje zmieniona trasa względem poprzednich dni kursowania, z pominięciem ul. Sokratesa, Bramy Głównej Cm. Północnego oraz parkingu przy Bramie Południowej Cm. Północnego (przystanki CM. PÓŁNOCNY-BRAMA PŁD. przeniesione są na ul. Wólczyńską).

C42

Uruchomienie linii autobusowej na trasie:

KRÓLEWSKA – Królewska – Marszałkowska – pl. Bankowy (powrót: pl. Bankowy – Senatorska – Wierzbowa – pl. Piłsudskiego – Królewska) – Andersa – Mickiewicza – pl. Inwalidów – Mickiewicza – pl. Wilsona – Słowackiego – Żeromskiego – Wólczyńska – Opłotek – Palisadowa – Wóycickiego – CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. (powrót: Wóycickiego – Wólczyńska)

C47

Uruchomienie linii autobusowej na trasie:

P+R AL.KRAKOWSKA – al. Krakowska – Janki: al. Krakowska – Nowy Sękocin: al. Krakowska – Magdalenka: Słoneczna – Lesznowola: Słoneczna – Wojska Polskiego – Wilcza Góra: Wojska Polskiego – Władysławów: Wojska Polskiego – Kuleszówka: Masztowa – Antoninów: jezdnia wokół cmentarza – CM. POŁUDNIOWY-BRAMA WSCH. – jezdnia wokół cmentarza – CM. POŁUDNIOWY-BRAMA PŁD. – jezdnia wokół cmentarza – CM. POŁUDNIOWY-BRAMA ZACH. – jezdnia wokół cmentarza – CM. POŁUDNIOWY-BRAMA PŁN.

Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy.

C50

Uruchomienie linii autobusowej na trasie:

CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. – Wóycickiego – Wólczyńska (powrót: Wólczyńska – Opłotek – Palisadowa – Wóycickiego) – Estrady – Dziekanowska – CM. PÓŁNOCNY-BRAMA ZACH.

C51

Uruchomienie linii autobusowej na trasie:

WIATRACZNA – al. Stanów Zjednoczonych – Grenadierów – al. Waszyngtona (powrót: al. Waszyngtona – Międzyborska – Cyraneczki – Grenadierów) – al. Poniatowskiego – most Poniatowskiego – Aleje Jerozolimskie – pl. Zawiszy – Towarowa – Okopowa – Powązkowska – POWĄZKI-CM. WOJSKOWY

C56

Uruchomienie linii autobusowej na trasie:

BRÓDNO-PODGRODZIE – Chodecka – Wyszogrodzka – Bartnicza – Wysockiego – Marywilska – Płochocińska – Modlińska – trasa mostu Marii Skłodowskiej-Curie – Nocznickiego – Wólczyńska – Opłotek – Palisadowa – Wóycickiego – CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. (powrót: Wóycickiego – Wólczyńska)

C63

Uruchomienie linii autobusowej na trasie:

PL. NARUTOWICZA – Grójecka – pl. Zawiszy – Towarowa – Okopowa – Powązkowska – POWĄZKI-CM. WOJSKOWY

C69

Uruchomienie linii autobusowej na trasie:

WIATRACZNA – Grochowska – Zamoyskiego – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska (powrót: Jagiellońska – św. Cyryla i Metodego – Targowa) – Starzyńskiego – św. Wincentego – Smoleńska – Witebska – Ossowskiego – Kołowa – CM. BRÓDNOWSKI (ŚW. WINCENTEGO) (powrót: św. Wincentego – Starzyńskiego)

C70

W dniu 30.10 uruchomienie linii autobusowej na trasie:

DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – al. Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – Leszno – Okopowa – Powązkowska – gen. Maczka – Rudnickiego – Kochanowskiego – Conrada – Wólczyńska – Opłotek – Palisadowa – Wóycickiego – CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. – Wóycickiego – Wólczyńska – Conrada – Kochanowskiego – Rudnickiego – gen. Maczka – Powązkowska – Okopowa – al. Solidarności – most Śląsko –Dąbrowski – al. Solidarności – Targowa- Kijowska – DW. WSCHODNI (KIJOWSKA)

W dniach 31.10-1.11 uruchomienie linii autobusowej na trasie:

DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – al. Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – Leszno – Okopowa – Powązkowska – al. Armii Krajowej – Broniewskiego – Galla Anonima – Kochanowskiego – Conrada – Wólczyńska – Opłotek – Palisadowa – Wóycickiego – CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. – Wóycickiego – Wólczyńska – Conrada – Kochanowskiego – Rudnickiego – Broniewskiego – Elbląska – Krasińskiego – Powązkowska – Okopowa – al. Solidarności – most Śląsko –Dąbrowski – al. Solidarności – Targowa- Kijowska – DW. WSCHODNI (KIJOWSKA).

C76

Uruchomienie linii autobusowej na trasie:

KRÓLEWSKA – Marszałkowska – pl. Bankowy – al. Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – Szwedzka – Odrowąża – Staniewicka – Pożarowa – CM. BRÓDNOWSKI (ODROWĄŻA) – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Bonifraterska – Świętojerska – Andersa – pl. Bankowy – Marszałkowska – zawrotka na rondzie Dmowskiego – Marszałkowska – KRÓLEWSKA

C80

Uruchomienie linii autobusowej na trasie:

PL. TRZECH KRZYŻY – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – Miodowa – pl. Krasińskich – Świętojerska – Anielewicza – Okopowa – Powązkowska – POWĄZKI-CM. WOJSKOWY

C81

Uruchomienie linii autobusowej na trasie:

METRO MŁOCINY – trasa mostu Marii Skłodowskiej-Curie – Marymoncka – Pułkowa – Łomianki: Kolejowa – Kiełpin Stary: Kolejowa – Dziekanów Leśny: Kolejowa – Dziekanów Polski – Sadowa – Nowy Dziekanów – Pieńków – Łomna Las – Palmiry – Kampinoski Park Narodowy – POCIECHA

Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy.

C84

Uruchomienie linii autobusowej na trasie:

PL. NARUTOWICZA – Grójecka – Kopińska – Grzymały-Sokołowskiego – Aleje Jerozolimskie (powrót: Aleje Jerozolimskie – Niemcewicza – Grójecka) – al. Prymasa Tysiąclecia – Kasprzaka – Wolska – Połczyńska – Powstańców Śląskich – Conrada – Wólczyńska – Opłotek – Palisadowa – Wóycickiego – CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. (powrót: Wóycickiego – Wólczyńska)

C88

Uruchomienie linii autobusowej na trasie:

WIATRACZNA – al. Stanów Zjednoczonych – most Łazienkowski – Trasa Łazienkowska – al. Niepodległości – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – Popiełuszki – Słowackiego – Żeromskiego – Wólczyńska – Opłotek – Palisadowa – Wóycickiego – CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. (powrót: Wóycickiego – Wólczyńska)

C90

Uruchomienie linii autobusowej na trasie:

KRÓLEWSKA – Królewska – Marszałkowska – pl. Bankowy (powrót: pl. Bankowy – Senatorska – Wierzbowa – pl. Piłsudskiego – Królewska) – al. Solidarności – Leszno – Okopowa (powrót: Okopowa – al. Solidarności) – Powązkowska – POWĄZKI-CM. WOJSKOWY

Ze względu na wzmożony ruch w godzinach wieczornych w rejonie cmentarzy powązkowskich w dniach 30-31.10 linia kursuje do ok. godz. 20:00 oraz w dniu 1.11 do ok. godz. 21:00

Wszystkich Świętych 2021 w Poznaniu - dodatkowe autobusy i tramwaje

Chcąc ułatwić dojazd na nekropolie oraz umożliwić zaplanowane wizyt u bliskich na wiele dni Zarząd Transportu Miejskiego wzmocni komunikację zbiorową w pobliżu cmentarzy. 30 i 31 października oraz we Wszystkich Świętych uruchomione zostaną 3 dodatkowe linie tramwajowe (nr 41, 42 i 43). Tym samym w okresie Wszystkich Świętych w godz. 8:00 – 17:00 tramwaje będą dojeżdżać w rejon poznańskich cmentarzy co 3 minuty. 1 listopada czynny będzie także Punkt Obsługi Klienta ZTM na Junikowie (w godz. 9:00 – 15:00).

Warto, aby w miarę możliwości wizyty na cmentarzach rozłożyć w czasie, wszystko w celu unikania dużych skupisk ludzi. Tym bardziej, że wzmocnienia komunikacji obowiązują już od najbliższego weekendu. Przypominamy, że w tramwajach i autobusach należy przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa maseczką.

Schemat komunikacji POZNAŃ pobierz plik

KOMUNIKACJA TRAMWAJOWA

23 - 24 października (sobota - niedziela)

Komunikacja funkcjonuje odpowiednio wg sobotniego oraz świątecznego rozkładu jazdy z następującymi zmianami w godz. 8.00 – 17.00:

linia nr 15 wydłużona do Junikowa,

linia nr 7 skierowana do Miłostowa,

na liniach nr 1, 7, 8 i 13 tramwaje kursować będą co 15 minut,

na liniach nr 6 i 15 tramwaje kursować będą co 10 minut.

30 i 31 października oraz 1 listopada– WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH (sobota, niedziela i poniedziałek):

Komunikacja tramwajowa funkcjonować będzie według sobotniego rozkładu jazdy (30 października) i świątecznego (31 października i 1 listopada) rozkładu jazdy z następującymi zmianami:

w godz. 6:00 – 18:00 tramwaje linii nr 1, 6, 7, 8 i 13 kursują co 10 minut,

linia nr 15 przez cały dzień wydłużona jest do Junikowa, a linia nr 7 przez cały dzień do Miłostowa,

w godz. 8:00 – 17:00 linia nr 15 kursować będzie co 5 minut, a od 6:00-8:00 i od 17.00-18.00 co 10 minut,

w godz. 8:00 – 17:00 uruchomione zostają dodatkowe trzy linie tramwajowe nr 41, 42 i 43:

Linia nr 41 (kursy co 10 minut)

JUNIKOWO - Grunwaldzka – Reymonta – Hetmańska – Żegrze – Chartowo – Trasa Kórnicka - Jana Pawła II – Rondo Śródka – Warszawska – MIŁOSTOWO

Linia nr 42 (kursy co 10 minut)

OS. SOBIESKIEGO – Trasa PST – Most Teatralny – Fredry – Plac Wielkopolski – Rondo Śródka – Warszawska – MIŁOSTOWO

Linia nr 43 (kursy co 15 minut)

JUNIKOWO – Grunwaldzka – Przybyszewskiego – Dąbrowskiego – Kraszewskiego – Roosevelta – Most Dworcowy – Królowej Jadwigi – Strzelecka – Dowbora-Muśnickiego - Jana Pawła II – rondo Śródka – Warszawska - MIŁOSTOWO

w nocy z 30 na 31 października – kursuje tramwaj linii nr 201,

w nocy z 31 października na 1 listopada - kursuje tramwaj linii nr 201,

w nocy z 1 na 2 listopada – kursuje autobus linii nr 231, linia nr 201 jest zawieszona.

2 – 5 listopada (wtorek - piątek)

Komunikacja funkcjonuje wg roboczego rozkładu jazdy bez zmian i wzmocnień.

KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA

23 – 24 października (sobota - niedziela):

Komunikacja funkcjonuje odpowiednio wg sobotniego oraz świątecznego rozkładu jazdy z następującymi zmianami w godz. 8:00 – 17:00:

podwójnie wzmocniona będzie linia nr 177 (kursy co 15 minut),

uruchomiona zostanie linia nr 133 (kursy co 15 minut),

Linia nr 133

RONDO ŚRÓDKA – Podwale – Zawady – Główna – Gnieźnieńska/Cmentarz – BOGUCIN

autobusy linii nr 198 nie będą wjeżdżać na teren Kampusu UAM,

30 - 31 października i 1 listopada – WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH (sobota, niedziela i poniedziałek):

Komunikacja autobusowa będzie funkcjonowała według sobotniego rozkładu jazdy (30 października) i świątecznego rozkładu jazdy (30 października i 1 listopada) z następującymi zmianami:

w godz. 8:00 – 17:00 wzmocnione będą linie nr 177 (kursy co 10 minut), nr 160 (kursy co 15 minut), nr 182 (kursy co 10 minut),

w dniach 30 i 31 października oraz 1 listopada na ul. Gnieźnieńskiej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy (w kierunku Bogucina). Autobusy linii nr 173 i 133 oraz linia nocna nr 227 (w noce z 30/31.10 i 31.10/1.11) w kierunku Śródki kursować będą przez ul. Bałtycką i Gdyńską,

w godz. 8.00 – 17.00 co 10 minut kursować będzie autobus na dodatkowej linii nr 133:

Linia nr 133

RONDO ŚRÓDKA – Podwale – Zawady – Główna – Gnieźnieńska/Cmentarz – Bałtycka – Gdyńska – Główna – Podwale – Zawady – RONDO ŚRÓDKA

w dniach 30 i 31 października (w godz. 8:00 – 17:00) oraz w dniu 1 listopada (od godz. 5:00), w związku z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego na ul. Św. Antoniego od ul. Książęcej do Ronda Minikowo, autobusy linii nr 189 kursować będą z podwojoną częstotliwością (co około 20 minut). Linia nr 194 nie będzie kursować,

31 października linia nr 611 – ze względu na organizację ruchu na ul. Cmentarnej w Luboniu autobusy nie będą wjeżdżały na przystanek Sycowska Centrum Handlowe. Linie nr 703, 705, 707 autobusy będą wjeżdżały na przystanek Sycowska Centrum Handlowe, linie nr 811, 812, 813 autobusy będą wjeżdżały na przystanek Swadzim/Auchan,

1 listopada od godz. 5:00 do godzin wieczornych na ul. Złotowskiej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy (od ul. Owczej do ul. Bukowskiej). Autobusy linii nr 177 i 729 w kierunku Junikowa i Dopiewa kursować będą przez ulicę Bukowską w Poznaniu oraz Skórzewską w Wysogotowie,

1 listopada na ul. Lutyckiej obowiązywał będzie jeden kierunek ruchu od ul. Dojazd do ul. Podolańskiej. Autobusy linii nr 160 i 183 w kierunku Podolan pojadą ulicami Dojazd i Lutycką, a w kierunku centrum ulicami Lutycką, Podolańską i Wojska Polskiego,

1 listopada przez cały dzień zawieszone będzie kursowanie linii nr 194; linie nr 181 i nr 184 nie będą wykonywać kursów pod Centrum Handlowe M1, a na liniach nr 180, 611, 690, 703, 705 i 707 nie będą wykonywane wjazdy pod Sycowska Centrum Handlowe – linia nr 180 dojeżdżać będzie tylko do pętli Rudnicze, a linie nr 611, 690 do pętli Luboń Żabikowo), na liniach nr 811, 812, 813 nie będą wykonywane wjazdy na przystanek Swadzim/Auchan,

autobusy linii nr 198 nie będą wjeżdżać na teren Kampusu UAM,

linie nr 157,160, 163, 173, 176, 177, 182, 193 i 113 obsługiwane będą bardziej pojemnym taborem,

w dniach 31 października – 1 listopada linie nr 342 i 348 – w związku ze zmianą organizacji ruchu na ulicy Poznańskiej w Murowanej Goślinie autobusy jadące w kierunku Poznania zostaną skierowane objazdem przez ulicę Mściszewską, Wodną i Łąkową. Na trasie objazdu autobusy zatrzymywać się będą na tymczasowych przystankach Murowana Goślina/ Cmentarz n/ż zlokalizowanych na ulicy Mściszewskiej oraz na ulicy Łąkowej,

1 listopada linia nr 690 – mając na uwadze dojazd mieszkańców Lubonia do cmentarza w Żabikowie, w dniu 1 listopada autobusy będą kursować zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w dni robocze z następującą zmianą: nie będzie realizowany kurs o godzinie 13:15 z pętli Łęczyca/Dworcowa. Nie będą realizowane wjazdy na przystanek Sycowska Centrum Handlowe,

w nocy z 31 października na 1 listopada (niedziela/poniedziałek) będą realizowane kursy nocne na liniach nr 215 (wydłużone kursy do przystanku Wiry/Kościół), nr 219 (wydłużone kursy do Starzyny/Rynkowa), nr 224 (wydłużone do Plewisk/Straż Pożarna), nr 227 (wydłużone kursy do Kicin/Pętla) oraz nr 250, 251, 252, 253, 257, 258.

Wszystkich Świętych 2021 w Szczecinie - dodatkowe autobusy i tramwaje

Wszystkich Świętych. Komunikacja miejska.

W czasie Wszystkich Świętych komunikacja miejska, jak co roku, wyjeżdża w maksymalnym wzmożeniu. Tramwaje i autobusy w okolicy cmentarza są co 3 minuty, przygotowujemy 7 punktów informacyjnych i kontrolnych, w gotowości będzie 120 osób zabezpieczenia i obsługi, a w kulminacyjnym momencie prawie 100 pojazdów na trasach. Do tego nowe linie i przystanki autobusowe. Wszystko po to, aby mieszkańcy Szczecina i osoby przyjezdne mogły sprawnie dotrzeć na cmentarz.

W tych dniach pracować będzie także blisko 300 kierowców, 180 motorniczych i ponad 100 osób zaplecza technicznego Tramwajów Szczecińskich.

KOMUNIKACJA MIEJSKA

28 i 29.10.2021 (czwartek, piątek)

Na wszystkich liniach tramwajowych z wyjątkiem niżej wymienionych obowiązują powszednie rozkłady jazdy.

Na linii 10 (Gumieńce – Potulicka) obowiązuje specjalny rozkład jazdy z częstotliwością co 12 minut w godz. 7–17, w pozostałym okresie bez zmian;

dodatkowa linia D8 (Gumieńce – Dworcowa) kursuje w godz. 12–18 co 12 minut.

Na wszystkich liniach autobusowych z wyjątkiem linii 67 obowiązują powszednie rozkłady jazdy.

Na linii 67 (Ludowa/Stocznia Szczecińska – Karola Miarki) obowiązuje specjalny rozkład jazdy z częstotliwością co 12 minut w godz. 6–17, w pozostałym okresie bez zmian.

30.10.2021 (sobota)

Na wszystkich liniach tramwajowych z wyjątkiem linii 10 obowiązują sobotnie rozkłady jazdy.

linia 10 (Gumieńce – Potulicka) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy co 12 minut;

dodatkowa linia D8 (Gumieńce – Dworcowa) kursuje w godz. 9–18 co 12 minut.

Na wszystkich liniach autobusowych z wyjątkiem niżej wymienionych obowiązują sobotnie rozkłady jazdy.

linia 53 (Stocznia Szczecińska – Pomorzany Dobrzyńska) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością: w godz. 9:30–18 co 10 minut, w pozostałych godzinach bez zmian;

dodatkowa linia D53 (Ludowa – Dworska) kursuje w godz. 9–18 co 20 minut;

dodatkowa linia D60 (Stocznia Szczecińska – Dworska – Cukrowa) kursuje w godz. 9–18 co 20 minut;

dodatkowa linia D62 (Plac Kościuszki – Mieszka I – Krakowska – Bronowicka – Cmentarz Zachodni, powrót ulicami Smoleńskiej i Cukrową) kursuje w godz. 9:30–18 co 20 minut;

dodatkowa linia D67 (Ludowa – Rugiańska – Przyjaciół Żołnierza – Krasińskiego – Słowackiego – al. Wojska Polskiego – Traugutta – Poniatowskiego – Karola Miarki) kursuje z częstotliwością:

w godz. 9–10 co 20 minut,

w godz. 10–11 co 15 minut,

w godz. 11–16 co 12 minut,

w godz. 16–17:30 co 15 minut;

linia 102 (Gocław – Police Tanowska Szkoła) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością w godz. 9–18 co 12–24 minuty, w pozostałych godzinach bez zmian;

dodatkowa linia D07 (Police Wyszyńskiego Polana – Przęsocin – Obotrycka – Przyjaciół Żołnierza – Wszystkich Świętych – Pawła VI – Zaleskiego – al. Wojska Polskiego – Traugutta – Poniatowskiego – Karola Miarki) kursuje w godz. 9:30–18 co 20 minut.



31.10.2021 (niedziela)

Na wszystkich liniach tramwajowych z wyjątkiem niżej wymienionych obowiązują sobotnie rozkłady jazdy.

linia 8 (Gumieńce – Turkusowa) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością:

w godz. 9–18 co 6 minut,

w godz. 8–9, 18–19 co 10 minut,

w pozostałych godzinach co 20 minut;

linia 10 (Gumieńce – Potulicka) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy w godz. 9–18 co 12 minut;

dodatkowa linia D8 (Gumieńce – Dworcowa) kursuje w godz. 9–18 co 12 minut.

Na wszystkich liniach autobusowych z wyjątkiem niżej wymienionych obowiązują sobotnie rozkłady jazdy.

linia 53 (Stocznia Szczecińska – Pomorzany Dobrzyńska) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością w godz. 9–18 co 6–7 minut, w pozostałych godzinach bez zmian;

dodatkowa linia D53 (Ludowa – Dworska) kursuje z częstotliwością:

w godz. 7–9 co 12 minut.

w godz. 9–19 co 8–12 minut;

dodatkowa linia D60 (Stocznia Szczecińska – Dworska – Cukrowa) kursuje w godz. 9–18 co 20 minut;

linia 61 (Podjuchy – Dworzec Główny Owocowa)) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością:

w godz. 9–18 co 10 minut,

w pozostałych godzinach bez zmian;

linia 62 nie kursuje;

dodatkowa linia D62 (Plac Kościuszki – Mieszka I – Krakowska – Bronowicka – Cmentarz Zachodni, powrót ulicami Smoleńskiej i Cukrową) kursuje w godz. 7–18 co 20 minut;

linia 66 nie kursuje;

linia 67 (Ludowa/Stocznia Szczecińska – Karola Miarki) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością:

w godz. 9–10:30 co 7–8 minut,

w godz. 10:30–16 co 6 minut,

w godz. 16–17 co 7–8 minut,

w pozostałych godzinach bez zmian;

dodatkowa linia D67 (Ludowa – Rugiańska – Przyjaciół Żołnierza – Krasińskiego – Słowackiego – al. Wojska Polskiego – Traugutta – Poniatowskiego – Karola Miarki) kursuje z częstotliwością:

w godz. 7–9 co 10 minut,

w godz. 9–10:30 co 7–8 minut,

w godz. 10:30–16 co 6 minut,

w godz. 16–17 co 7–8 minut,

w godz. 17–19 co 10 minut;

linia 102 (Gocław – Police Tanowska Szkoła) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością w godz. 9–18 co 12–24 minuty, w pozostałych godzinach bez zmian;

dodatkowa linia D07 (Police Wyszyńskiego Polana – Przęsocin – Obotrycka – Przyjaciół Żołnierza – Wszystkich Świętych – Pawła VI – Zaleskiego – al. Wojska Polskiego – Traugutta – Poniatowskiego – Karola Miarki) kursuje w godz. 9–18 co 10 minut.

1.11.2021 (poniedziałek)

Na wszystkich liniach tramwajowych z wyjątkiem niżej wymienionych obowiązują sobotnie rozkłady jazdy.

linia 8 (Gumieńce – Turkusowa) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością:

w godz. 9–18 co 6 minut,

w godz. 8–9, 18–19 co 10 minut,

w pozostałych godzinach co 20 minut;

linia 10 (Gumieńce – Potulicka) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy w godz. 9–18 co 12 minut;

linia 12 (Las Arkoński – Pomorzany) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy w godz. 9–18 co 4–8 minut;

dodatkowa linia D8 (Gumieńce – Dworcowa) kursuje w godz. 9–18 co 12 minut.

Na wszystkich liniach autobusowych z wyjątkiem niżej wymienionych obowiązują sobotnie rozkłady jazdy.

linia 53 (Stocznia Szczecińska – Pomorzany Dobrzyńska) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością w godz. 9–18 co 6–7 minut, w pozostałych godzinach bez zmian;

dodatkowa linia D53 (Ludowa – Dworska) kursuje z częstotliwością:

w godz. 7–9 co 12 minut.

w godz. 9–19 co 8–12 minut

dodatkowa linia D60 (Stocznia Szczecińska – Dworska – Cukrowa) kursuje w godz. 9–18 co 20 minut;

linia 61 (Podjuchy – Dworzec Główny Owocowa)) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością:

w godz. 9–18 co 10 minut,

w pozostałych godzinach bez zmian;

linia 62 nie kursuje;

dodatkowa linia D62 (Plac Kościuszki – Mieszka I – Krakowska – Bronowicka – Cmentarz Zachodni, powrót ulicami Smoleńskiej i Cukrową) kursuje w godz. 7–18 co 20 minut;

linia 66 nie kursuje;

linia 67 (Ludowa/Stocznia Szczecińska – Karola Miarki) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością:

w godz. 9–10:30 co 7–8 minut,

w godz. 10:30–16 co 6 minut,

w godz. 16–17 co 7–8 minut,

w pozostałych godzinach bez zmian;

dodatkowa linia D67 (Ludowa – Rugiańska – Przyjaciół Żołnierza – Krasińskiego – Słowackiego – al. Wojska Polskiego – Traugutta – Poniatowskiego – Karola Miarki) kursuje z częstotliwością:

w godz. 7–9 co 10 minut,

w godz. 9–10:30 co 7–8 minut,

w godz. 10:30–16 co 6 minut,

w godz. 16–17 co 7–8 minut,

w godz. 17–19 co 10 minut;

linia 102 (Gocław – Police Tanowska Szkoła) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością:

w godz. 9–18 co 12–24 minuty,

w pozostałych godzinach bez zmian;

dodatkowa linia D07 (Police Wyszyńskiego Polana – Przęsocin – Obotrycka – Przyjaciół Żołnierza – Wszystkich Świętych – Pawła VI – Zaleskiego – al. Wojska Polskiego – Traugutta – Poniatowskiego – Karola Miarki) kursuje w godz. 9–18 co 10 minut.