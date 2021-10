Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w sobotę do zachodu słońca nad Polską będzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna powietrza wyniesie od 6 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 11 stopni na zachodzie kraju.

W sobotę wiatr nie będzie sprawiać problemów na taką skalę jak w czwartek czy piątek. W porywach nie powinien przekraczać 60 km/h. Jedynie na Wybrzeżu może jeszcze wiać z prędkościami dochodzącymi w porywach do 75 km/h. Miejscami spadną przelotne opady deszczu. To będą słabe opady deszczu, na północy nieco intensywniejsze, ale poniżej 10 mm. Wiejący wiatr może potęgować odczucie chłodu - powiedział Jacek Gawron z IMGW.

Uwaga na silny wiatr

Noc z soboty na niedzielę będzie pogodna, z mgłami ograniczającymi widoczność do 300 metrów. Wschodnia część kraju z większą ilością chmur i tam, głównie w pierwszej połowie nocy, prognozowane są przelotne opady deszczu, a w obszarach podgórskich deszczu ze śniegiem. Porywisty wiatr możliwy jest w pierwszej połowie nocy na południowym wschodzie oraz w strefie brzegowej Bałtyku; w porywach będzie osiągał prędkość do 50-55 km/h. W nocy temperatura spadnie do zera na północnym wschodzie, trzech stopni na zachodzie i 6 stopni Celsjusza nad morzem. W obszarach podgórskich temperatura wyniesie od minus trzech do minus jednego stopnia Celsjusza.

