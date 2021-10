Od poniedziałku do Polski napływać będzie nieco cieplejsze powietrze polarno-morskie. Jak powiedziała PAP Ewa Łapińska, synoptyk IMGW-PIB, do końca tygodnia można liczyć na pogodne dni z temperaturami w dzień od 13 do 16 stopni Celsjusza.

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w poniedziałek z południowego zachodu do Polski zacznie napływać nieco cieplejsze powietrze polarno-morskie, którego masy będą miały wpływ na pogodę w kraju przez najbliższe kilka dni.

- Poniedziałkowy ranek będzie jeszcze bardzo chłodny, ale na ogół pogodny. W ciągu dnia jedynie na północy i zachodzie kraju mogą pojawić się chmury, jednak nie spodziewamy się opadów. Do zachodu słońca temperatura maksymalna powietrza wyniesie do 9 stopni Celsjusza na Kaszubach, 10 stopni na Suwalszczyźnie i 13-14 stopni na przeważającym obszarze kraju. Z kierunków południowych będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr. Na terenach podgórskich Sudetów i Bieszczad może osiągać prędkość do 60 km/h - powiedziała PAP Ewa Łapińska z IMGW.

Noc z poniedziałku na wtorek będzie pogodna. Chmury mogą pojawić się na zachodzie kraju oraz nad morzem. W nocy temperatura spadnie do zera - minus 2 stopni na wschodzie i południowym wschodzie, około 2-4 stopni w centrum i 5-6 stopni na zachodzie oraz nad morzem.

Zdaniem meteorologów IMGW, w ciągu najbliższych kilku dni w Polsce będzie pogodnie, bez większych zjawisk pogodowych i z temperaturami maksymalnymi w ciągu dnia dochodzącymi do 13-16 stopni Celsjusza.