Według prognozy pogody przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, we wtorek od północnego zachodu do Polski wejdzie front atmosferyczny, niosący ze sobą słabe, przelotne opady deszczu. Na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie.

Już we wtorek nad ranem, na krańcach północno-zachodnich Polski może spaść symboliczny deszcz. W ciągu dnia ten bardzo mało aktywny front będzie się przemieszczał w kierunku wschodnim, stopniowo tracąc na sile. Około godziny 20 dotrze do Warmii oraz do centrum kraju, niosąc ze sobą większe zachmurzenie i przelotne, bardzo słabe deszcze. Temperatura maksymalna powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 10 do 14 stopni Celsjusza, przy czym najcieplej będzie na południowym zachodzie kraju - powiedział Szymon Ogórek z IMGW.

Od środy poprawa pogody

W nocy z wtorku na środę słabnąca strefa frontu będzie przesuwać się na wschód. Na zachodzie, po przejściu strefy i przy rozpogodzeniach, lokalnie będą pojawiały się mgły. Wiatr będzie słaby, jedynie na Wybrzeżu umiarkowany. Prognozowana temperatura w nocy wyniesie od 2 do 8 stopni Celsjusza. Od środy synoptycy IMGW przewidują poprawę pogody w całym kraju i zdecydowane ocieplenie, z temperaturami dochodzącymi na południowym zachodzie Polski do 17 stopni.