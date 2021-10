Skomentowała w ten sposób akcję Jolanty Kwaśniewskiej i Anny Komorowskiej, które pojechały do Michałowa, by wesprzeć protest "Matki na granicę. Miejsce dzieci nie jest w lesie!". Dopytywana o to, czy Agata Kornhauser-Duda skorzystałaby z takiego zaproszenia, sekretarz stanu w KPRP nie potrafiła odpowiedzieć. Pytanie, czy to jest w takiej chwili konieczne, by tam pojechała. Mamy stan wyjątkowy na granicy.

"Pani prezydentowa jest bardzo zajętą osobą. Z jednego spotkania biega na drugie"

Prezydencka minister jest bardzo zaskoczona tym, "jak bardzo zajętą osobą jest pani prezydentowa". Agata Kornhauser-Duda jest po prostu codziennie w pracy. Ma wiele spotkań. Z jednego spotkania biega na drugie - powiedziała Janke.

Pani prezydentowa jest bardzo zajętą osobą. Przed spotkaniem z Kołami Gospodyń Wiejskich miała spotkanie z finalistami Konkursu Chopinowskiego. Byłam świadkiem, jak wybiegła z Sali Kolumnowej i mówi: muszę się spieszyć, bo mam spotkanie z Kołami Gospodyń - opowiada Janke.

Minister podkreśliła, że jako kobieta będzie zdecydowanie broniła pierwszej damy. Dementuję wszelkie niesprawiedliwe informacje o tym, że czegoś nie robi. Robi bardzo dużo - podsumowała minister w Kancelarii Prezydenta Bogna Janke.