Według prognozy przygotowanej dla PAP przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, w środę na przeważającym obszarze kraju będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Jak powiedziała Ewa Łapińska, synoptyk IMGW, pod względem aury będzie to dzień podobny do wtorku.

Temperatura do 15 stopni

Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, co znaczy, że zza chmur często pojawi się słońce. Na północy Polski, w pasie od Kołobrzegu do Suwałk możliwe są niewielkie opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju bez opadów. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 13-14 stopni na przeważającym obszarze, do 15 st. w okolicach Szczecina i Wrocławia. Wiał będzie wiatr słaby i umiarkowany, który na zachodzie może być porywisty. Nad samym morzem może osiągnąć prędkość do 60 km/h - powiedziała Łapińska.

Noc ze środy na czwartek

W nocy ze środy na czwartek rozpogodzi się na południu Polski. W Częstochowie, Kielcach, Krakowie i Rzeszowie temperatura może spaść do 2-3 stopni. Na Podhalu możliwy spadek temperatury do minus 2 stopni. W centralnej części Polski termometry wskażą 6-8 stopni, a na północy, gdzie będzie najwięcej chmur i może pokropić deszcz, nawet 10-11 stopni. Na południu kraju możliwe są mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Nad morzem zapowiadany jest porywisty wiatr, osiągający do 60 km/h.