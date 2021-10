Wcześniej biskup opolski Andrzej Czaja powiedział dziennikarzom: - Wszyscy są przekonani o tym, że my co możemy, to robimy, na poziomie wychodzenia do ofiar i konsekwentnego rozliczania, nawet rozliczania biskupów.

Podkreślił, że sprawa nadużyć podczas wizyty poruszana jest w prawie każdym urzędzie Stolicy Apostolskiej. Zaznaczył, że wszędzie kładzie się nacisk na troskę o ofiary, których dobro jest na pierwszym miejscu.

- Jest zgodność, że tutaj absolutnie nie można stosować taryfy ulgowej albo że trzeba odczekać - oświadczył biskup Czaja.

To jest jednoznaczne, dodał, "w naszych głowach, sercach i sumieniach".