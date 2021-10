- Rozpoczęliśmy przygotowania do przyjęcia czołgów Abrams w Siłach Zbrojnych RP. Pierwsi polscy żołnierze są już w drodze do Idaho w USA, by zdobywać niezbędne know-how do szkolenia przyszłych załóg tych maszyn - poinformował na Twitterze Błaszczak.

Zakup od USA 250 czołgów M1A2 Abrams w najnowszej wersji SEPv3, zapowiedzieli w lipcu wicepremier Jarosław Kaczyński i szef MON. Czołgi mają stacjonować na wschodzie kraju i stanowić uzbrojenie 18. Dywizji Zmechanizowanej. Wartość kontraktu zawierającego pakiet logistyczny i szkoleniowy wyniósł 23 mld 300 mln zł.

Za procedurę zakupu i wprowadzenia do służby przeprowadzenie nowych czołgów odpowiada inspektor Wojsk Lądowych w Dowództwie generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Maciej Jabłoński.