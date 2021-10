Jak napisała na Twitterze wiceprzewodnicząca sejmowego klubu Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer, "PiS rozrabia, a Pan płaci, Pani płaci, każdy Polak płaci". Posłanka wylicza: milion euro dziennie to - licząc razem z karą, nałożoną na Polskę w sprawie kopalni Turów - 1,5 mln euro dziennie. W przeliczeniu na złotówki to niemal 7 mln zł.

Reklama

"1 Sasin co 10 dni" - napisała posłanka, odnosząc się do kosztów, poniesionych na majowe wybory prezydenckie, które się nie odbyły. Poniesiony koszt określano na 70 mln złotych.

"0,5 mln € + 1 mln € = 1,5 mln € dziennie kar nałożonych wyrokami TSUE na Polskę. Dziennie prawie 7 mln złotych. 1 Sasin co 10 dni. PiS rozrabia, a Pan płaci, Pani płaci, każdy Polak płaci.#TSUE #IzbaDyscyplinarna #Turow" - napisała Lubnauer na Twitterze.

W wydanym w środę postanowieniu wiceprezes TSUE Lars Bay Larsen zobowiązał Polskę do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 1 mln euro dziennie, "licząc od dnia doręczenia Polsce tego postanowienia do dnia, w którym to państwo członkowskie wypełni zobowiązania, wynikające z postanowienia z dnia 14 lipca 2021 r., lub – w braku zastosowania się do tego postanowienia – do dnia wydania ostatecznego wyroku".