Do wypadku doszło w sobotę, przed godziną 13.00, w jednym z bloków przy ul. Śliwińskiego na lubelskim Czechowie. Wiemy, że to nie jest mieszkaniec tego bloku. Na ten moment nie znamy jego wieku. Mężczyzna wpadł do szybu windowego z dużej wysokości. Karetka zabrała go do szpitala z obrażeniami ciała - przekazała PAP w sobotę komisarz Anna Kamola z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Na miejscu pracują strażacy, policjanci i służby obsługujące windy. Trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku.

Reklama