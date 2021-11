Krzysztof Kiersznowski

Krzysztof Kiersznowski urodził się 26 listopada 1950 roku w Warszawie. W 1977 roku ukończył Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej. Znany był m.in. z ról w filmach Juliusza Machulskiego. Grał "Wąskiego" w kultowej komedii "Kiler" i jej kontynuacji "Kilerów 2-óch", a wcześniej "Nutę" w "Vabanku" i w "Vabanku II czyli riposta". Grał na deskach m.in. Teatru Ochoty w Warszawie, Teatru Studio, Teatru im. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim i Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Aktor zmarł 24 października 2021 roku w Warszawie.

Tomasz Knapik

Tomasz Knapik urodził się 16 września 1943 r. w Warszawie. Był doktorem elektrotechniki, wykładał na Wydziale Transportu PW, był opiekunem ponad dwustu prac inżynierskich i magisterskich, ale prawdziwą sławę przyniósł mu głos, znany chyba każdemu. Karierę medialną rozpoczął jeszcze przed maturą w radiowej Rozgłośni Harcerskiej, później w Polskim Radio i TVP. Na stanowisku lektorskim czytał filmy zagraniczne na żywo, a także materiały do Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego. Kiedy na początku lat dziewięćdziesiątych do Polski sprowadzano wiele kaset wideo, polski głos na wielu z nich użyczał właśnie Tomasz Knapik. Był także lektorem Polskiej Kroniki Filmowej, współpracował z firmami które przygotowywały polskie wersje lektorskie w filmach i serialach dla prywatnych stacji telewizyjnych. W 1995 został zatrudniony na stałe w telewizji Polsat, gdzie stał się głównym lektorem stacji, czytał niemalże wszystkie filmy i seriale. W 2008 nagrał komunikaty głosowe dla systemu informacji pasażerskiej w pojazdach stołecznego Zarządu Transportu Miejskiego - zapowiedzi głosowe dotyczące przebiegu trasy - emitowane w autobusach i tramwajach. Knapik walczył z ciężkim kryzysem chorobowym. Zmarł 6 września 2021 roku.

Krystyna Kołodziejczyk-Ziębińska

Krystyna Kołodziejczyk urodziła się 30 marca 1939 r. w Częstochowie. Ukończyła łódzką Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera. Na wielkim ekranie debiutowała w filmie dla dzieci „Król Maciuś I”. W jednym z wywiadów wspominała, że warsztatu aktorki komediowej uczyła się od największych sław przedwojennego filmu i kabaretu, między innymi Adolfa Dymszy. Wspólnie z nim wystąpiła w cieszącej się wielką popularnością komedii „Cafe pod Minogą” z 1959 r. Przez całą karierę była obsadzana w komediach, takich jak „Kogel-mogel”, „CK-Dezerterzy” i „Pogoda na jutro”. W 2019 r. została odznaczona Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Krystyna Kołodziejczyk-Ziębińska przez kilka tygodni przed śmiercią przebywała w szpitalu. Zmarła 13 września 2021 roku w Warszawie.

Bronisław Cieślak

Bronisław Cieślak urodził się w 1943 roku w Krakowie i tu ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego. Studiował etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie uzyskał absolutorium bez dyplomu. W latach 1969-1973 pracował w Polskim Radiu Kraków, a w latach 1973-1991 był redaktorem i zastępca redaktora naczelnego Telewizji Kraków. W latach 1970-1990 był członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Należał do PZPR od 1970 roku aż do rozwiązania partii w 1990 roku. Dwukrotnie w 1997 i 2001 roku zdobył mandat posła z list SLD. Rolę, która przyniosła mu największą popularność - porucznika Borewicza - bezkompromisowego w walce z przestępcami oficera MO, otrzymał jak sam wspomniał dzięki reżyserowi serialu Krzysztofowi Szmagierowi. W 2005 roku został odznaczony Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Aktor zmagał się z rakiem. Bronisław Cieślak zmarł 2 maja 2021 roku w Krakowie.

Wiesław Gołas

Jeden z najbardziej lubianych polskich aktorów, odtwórca ponad 120 ról filmowych, kabaretowych, teatralnych i telewizyjnych, Wiesław Gołas zmarł w wieku 90 lat. Kojarzony głównie z postaciami komediowymi m. in. Tomkiem Czereśniakiem z "Czterech pancernych i psa", Przemysławem Stefanem Waldkiem z "Dzięcioła", Robertem z "Żony dla Australijczyka" - i kreacjami kabaretowymi - aktor ma w dorobku ważne role dramatyczne. Chętnie wspominał tytułowego "Ogniomistrza Kalenia" w filmie Ewy i Czesława Petelskich. Był współtwórcą kabaretu "Koń" oraz - w latach 1965-74 - gwiazdą kabaretu "Dudek", w którym wykonywał słynne skecze m.in. "Ucz się Jasiu" i popularne piosenki: "Balladę o Dzikim Zachodzie", "Tupot białych mew", "W co się bawić" czy "W Polskę idziemy". Popularność przyniosły mu występy w telewizyjnym Kabarecie Starszych Panów Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego (1959-66) oraz w Divertimentach (1966-67)- wykonywał tam m.in. piosenki "Upiorny twist", "Kapturek 62", "No co ja ci zrobiłem?", "Podła". W 2020 r. otrzymał doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt twórczości. Wiesław Gołas zmarł 9 września 2021 roku w Warszawie. W ubiegłym roku przeszedł udar. Nieoficjalnie przyczyną śmierci aktora był wylew krwi do mózgu.

Ed Asner

Ed Asner znany był z wielu słynnych ról filmowych, telewizyjnych i dubbingowych jak "Odlot", "Elf" czy "Pogoda dla bogaczy". Zdobywca siedmiu nagród Emmy zmarł w wieku 91 lat 29 sierpnia 2021 roku z przyczyn naturalnych.

Jan Pęczek

Jan Pęczek od blisko czterdziestu lat był związany z warszawskim Teatrem Współczesnym. Był nie tylko aktorem, ale również autorem choreografii i ruchu scenicznego w wielu przedstawieniach, m.in. „Mistrz i Małgorzata”, „Martwe dusze”, a także „Wniebowstąpienie” oraz „To idzie młodość”. Jan Pęczek występował również w serialach "Barwy Szczęścia", "Na dobre i na złe" oraz "Samo życie". Aktor zmarł po długiej chorobie 27 lipca 2021 roku.

Abp Henryk Hoser

Henryk Hoser urodził się 27 listopada 1942 roku w Warszawie jako Janusza i Haliny z Zabłońskich. W 1944 r. rodzina tymczasowo przeniosła się do Pruszkowa, gdzie ks. Henryk ukończył szkołę podstawową i liceum. W roku 1968 wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (księża pallotyni), składając 8 września 1970 r. pierwszą profesję zakonną. W Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie, jako alumn, był współtwórcą Grupy Misyjnej, istniejącej nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Zmarły duchowny przewodniczył Zespołowi Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski. Arcybiskupem mianował go 22 stycznia 2005 r. papież Jan Paweł II. Benedykt XVI mianował abp. Hosera biskupem diecezji warszawsko-praskiej, którą objął 28 czerwca 2008 r., a jej działaniami kierował do 8 grudnia 2017 r. Jego zawołanie biskupie brzmiało: "Maior est Deus" (łac. Bóg jest większy). Biskup senior diecezji warszawsko-praskiej po raz pierwszy trafił do szpitala z powodu zakażenia koronawirusem 3 kwietnia. Zmarł 13 sierpnia 2021 roku w Warszawie. Informację o jego śmierci przekazali warszawscy pallotyni. Hierarcha miał 78 lat.

Jerzy Targalski

Jerzy Targalski urodził się 28 lipca 1952 r. w Łodzi. W 1976 r. ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, a rok później studia w zakresie filologii starożytnego wschodu w Instytucie Orientalistycznym UW. W latach 1976–79 był studentem studium doktoranckiego w Instytucie Historycznym UW, a w okresie 1980-81 pracownikiem naukowym IH UW. W 2020 r. został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Tragalski zmarł 19 września 2021 roku.

Charlie Watts

Perkusista The Rolling Stones Charlie Watts ogłosił w 2021 roku, że nie odbędzie tournee ze Stonesami, gdyż jest chory. Perkusista, który obchodził w czerwcu 80. urodziny, był przez prawie 60 lat członkiem słynnej rockowej grupy z liderem Mickiem Jaggerem i gitarzystą Keithem Richardsem. W 2004 roku Watts był leczony na raka krtani w szpitalu Royal Marsden w Londynie; z choroby wyszedł po czterech miesiącach walki, w tym sześciu tygodniach intensywnej radioterapii. Muzyk zmarł 24 sierpnia 2021 roku w Londynie.

Ryszard Jarzembowski

Ryszard Jarzembowski był wicemarszałkiem Senatu w latach 2001–2005 i senatorem kilku kadencji, z byłego województwa włocławskiego, a następnie okręgu wyborczego w Toruniu. Urodził się w 1945 r. w miejscowości Wedel koło Hamburga w Niemczech, dokąd zostali deportowani do pracy przymusowej jego rodzice. W 1978 r. ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1988 r. podyplomowe seminarium dla rzeczników prasowych w Centrum Podyplomowego Kształcenia Pracowników Administracji Państwowej w Warszawie. Jarzembowski zmarł 9 sierpnia 2021 roku we Włocławku.

Richard Donner

Amerykański reżyser Richard Donner nazywany był ojcem współczesnego filmu superbohaterskiego. Zapoczątkował to realizując w 1978 „Supermana” z Christopherem Reevem w roli głównej. Do najbardziej znanych filmów Donnera należą także m.in. „Zaklęta szkoła”, „Maverick” i „Teoria spisku”. Ostatni „16 przecznic” ukazał się w 2006 roku. Donner znalazł się w gronie hollywoodzkich reżyserów, którzy wygenerowali ponad miliard dolarów zysku. Wcześniej pracował dla telewizji realizując m.in. "Wyspę Gilligana", „Strefę mroku", „Ulice San Francisco” oraz ”Kojaka”. Zmarł 5 lipca 2021 roku w Los Angeles. Przyczyną zgonu była niewydolność krążeniowo-oddechowa, u podłoża której leżała miażdżyca.

Krzysztof Gradowski

Krzysztof Gradowski urodził się 26 czerwca 1943 r. w Krakowie. W 1967 r. otrzymał dyplom Wydziału Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Po ukończeniu studiów podjął pracę w warszawskiej Wytwórni Filmów Dokumentalnych (WFD), gdzie zrealizował szereg filmów podejmujących tematykę socjologii przestępczości, m.in. "Urodzeni w niedzielę", "Konsul i inni", "Obcym wstęp wzbroniony". Dla dzieci zrealizował - tworząc scenariusze, teksty piosenek i reżyserując - kultowe już dziś filmy – "Akademię Pana Kleksa" (1983), "Podróże Pana Kleksa" (1985), "Pana Kleksa w kosmosie" (1988) oraz "Tryumf Pana Kleksa" (2001). Krzysztof Gradowski zmarł 22 czerwca 2021 roku. Miał 77 lat.

Rafał Poniatowski

Rafał Poniatowski z wykształcenia był muzykiem. Uzyskał tytuł magistra sztuki na Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Jeszcze w trakcie studiów zaczął pracę w mediach. Pojawił się w radiu RMF FM i współpracował z nim do 1999 roku. Potem był dziennikarzem Telewizji Puls. Do zespołu TVN24 dołączył u jego początków. Dziennikarz od kilku lat walczył z rakiem. Zmarł 15 maja. 2021 roku. Miał 48 lat.

Wiesława Mazurkiewicz

Wiesława Mazurkiewicz urodziła się 25 marca 1926 r. w Łodzi. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera. Występowała w Teatrze Nowym w Łodzi, Teatrze im. Słowackiego w Krakowie, w warszawskim Teatrze Powszechnym. Występowała na deskach Teatru Rozmaitości. Swoje ostatnie role grała w spektaklach Krystyny Jandy w Och-Teatrze i Teatrze Polonia.

Mazurkiewicz była głównie aktorką teatralną ale grała również w filmach - m.in. "Przesłuchaniu" Ryszarda Bugajskiego, "Potopie" Jerzego Hoffmana, "Hydrozagadce" Andrzeja Kondratiuka, "Faraonie" Jerzego Kawalerowicza i "Rewizji osobistej" Andrzeja Kostenki. Jej głos jest dobrze znany fanom filmowej serii o Harrym Potterze - dubbingowała profesor Minerwie McGonagall. Wiesława Mazurkiewicz zmarła 20 kwietnia 2021 roku w Warszawie.

Bernie Madoff

Bernie Madoff był maklerem skazanym za stworzenie największej na świecie piramidy finansowej. Wartość oszustw, których dopuścił się finansista, wyniosła 64,8 mld dol. Ofiarami Madoffa był m.in. Leonard Cohen, gwiazdy filmowe, takie jak John Malkovich, Kevin Bacon i Kyra Sedgwick, znany pisarz i kronikarz Holokaustu Elie Wiesel oraz fundacja charytatywna związana ze słynnym reżyserem filmowym Stevenem Spielbergiem. W 2009 roku sąd federalny w Nowym Jorku skazał Madoffa na maksymalną możliwą karę, a uzasadnienie wyroku głosiło, że wiele ofiar finansisty utraciło oszczędności całego życia.

Madoff zmarł 14 kwietnia 2021 roku w więzieniu w Butner w Karolinie Północnej w wieku 82 lat. Madoff chorował poważnie na nerki, miał też inne kłopoty zdrowotne.

Książę Filip

Książę Filip urodził się na greckiej Wyspie Korfu 10 czerwca 1921. Jego ojcem był młodszy syn greckiego króla Jerzego I - Andrzej. Matka to z kolei to księżniczka Alice, prawnuczka królowej Wiktorii i córka lorda Louisa Mountbattena. Książę Filip zmarł 9 kwietnia 2021 roku w zamku Windsor. Mąż królowej Elżbiety miał 99 lat.

Krzysztof Krawczyk

Krzysztof Krawczyk, jeden z najbardziej znanych polskich wokalistów, urodził się 8 września 1946 r. w Katowicach. Zadebiutował w 1963 r. zespole Trubadurzy. Karierę solową rozpoczął dziesięć lat później. W latach 70. wylansował wiele przebojów, m.in. "Jak minął dzień", "Parostatek", "Pamiętam Ciebie z tamtych lat".

Od tamtego czasu występował w wielu krajach Europy i w USA. Nagrał dziesiątki płyt. W 2004 r. wraz z pozostałymi członkami zespołu Trubadurzy został odznaczony przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego Złotym Krzyżem Zasługi. Artysta zmarł na COVID-19 5 kwietnia 2021 w Łodzi.

Jan Lityński

Jan Lityński, urodził się w 1946 r.; był posłem i doradcą prezydenta Bronisława Komorowskiego. Lityński był współzałożyciel "Biuletynu Informacyjnego", pierwszego pisma ukazującego się poza cenzurą. Wielokrotnie aresztowany. Był członkiem KSS "KOR", współpracownikiem Biura Interwencyjnego KSS "KOR" i "Krytyki". W 1980 r. był doradcą władz NSZZ "Solidarność". W 1981 r. w stanie wojennym internowany, a następnie aresztowany. W 1989 r. uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. Wybrany do Sejmu RP w 1989 z woj. wałbrzyskiego.Odznaczony został Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą. Utonął on 21 lutego w Narwi w okolicach Pułtuska, próbując ratować psa, pod którym załamał się lód. Miał 75 lat.

Christopher Plummer

Kanadyjski aktor w ciągu 50 lat swojej kariery filmowej zagrał w licznych filmach - m.in. w "Dziewczynie z tatuażem", "Kto sieje wiatr", użyczył też głosu postaci w animowanej bajce "Odlot". Jednak to rola kapitana von Trappa, austriackiego wojskowego uciekającego z kraju przed nazistami, którą zagrał u boku Julie Andrews w "Dźwiękach muzyki” w 1965 r., była jego najbardziej rozpoznawalną. Wychwalany był za występy w "Informatorze", gdzie grał u boku Ala Pacino oraz "Pięknym umyśle" z Russelem Crowem. Za wcielenie się w postać starzejącego się Tołstoja otrzymał w 2009 r. nominację do Oscara. Nagrodę otrzymał jednak w 2012 r., za rolę drugoplanową w "Debiutantach", gdzie grał Hala Fieldsa, dyrektora muzeum. Tym samym stał się najstarszym w historii Akademii laureatem Oscara - miał wtedy 82 lata. Zmarł 5 lutego 2021 roku w wieku 91 lat. Jego żona, Elaine Taylor, powiedziała, że przyczyną śmierci aktora było uderzenie w głowę. Zmarł dwa i pół tygodnia po upadku.

Olivier Dassault

Olivier Dassault, były pilot, wojskowy, miliarder. Dassault zginął w Normancii, w regionie Calvados, gdzie miał jedną ze swoich rezydencji. Miliarder był najstarszym synem Serge Dassaulta, właściciela gazety Le Figaro oraz grupy lotniczej, budującej m.in. myśliwce Rafale. Był też 361 na liście najbogatszych ludzi świata. Gdy zajął się polityką odszedł z rodzinnego koncernu, by uniknąć konfliktu interesów. Od 2002 był deputowanym Zgromadzenia Narodowego konserwatywnej partii Republikanie. Dassault zginął w katastrofie lotniczej 7 marca 2021 roku.

George Segal

George Segal znany był zarówno z ról dramatycznych jak i komediowych a jego życiową pasją była gra na bandżo. W 1981 r. wystąpił nawet w nowojorskiej Carnegie Hall ze swoją grupą The Beverly Hills Unlisted Jazz Band.

Segal urodził się w Great Neck, w stanie Nowy Jork, rozpoczął karierę aktorską na scenie i w telewizji w Nowym Jorku w latach 60. ub. wieku. Stał się znany po głównej roli w serialu komediowym telewizji ABC "The Goldbergs".Największym sukcesem filmowym Segala była rola w filmie z 1966 r. "Kto się boi Wirginii Wolf ?" (reż. Mike Nichols), który był ekranizacją głośnego dramatu Edwarda Albee'go, za którą był nominowany do Oscara. Segal zmarł na skutek komplikacji po operacji 23 marca 2021 roku w wieku 87 lat.

Anna Wasilewska

Posłanka Koalicji Obywatelskiej, była wiceprezydent Olsztyna, członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego a w ostatnich latach posłanka na Sejm VIII i IX kadencji, zmarła 6 kwietnia 2021 roku w wieku 63 lat. Przyczyną jej śmierci były komplikacje po przebytej kilka lat temu operacji.

Maria Koterbska

Maria Koterbska urodziła się 13 lipca 1924 r. w Bielsku. Nigdy na stałe nie wyjechała z rodzinnego miasta. Karierę zaczynała po wojnie, a największą popularność zdobyła w latach 50. W repertuarze miała 1500 piosenek, w tym ok. 400 nagranych. Jej największe przeboje: "Karuzelę", "Rudzielca", "Złoty pierścionek", "Serduszko puka w rytmie cza-cza", "Augustowskie noce" i "Parasolki" śpiewała cała Polska. Teksty dla Koterbskiej pisali m.in. Wojciech Młynarski, Jeremi Przybora i Agnieszka Osiecka. W życiu prywatnym Maria Koterbska była matką aktora i kompozytora Romana Frankla. W 1999 r. Maria Koterbska została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Piosenkarka zmarła 18 stycznia 2021 roku Bielsko-Białej. Przyczyną śmierci było ogólne zakażenie organizmu Koterbskiej, która zmagała się z chorobą nowotworową.

Henryk Jerzy Chmielewski

Rysownik Henryk Jerzy Chmielewski, słynny Papcio Chmiel, autor serii komiksów o przygodach Tytusa, Romka i A'Tomka, Powstaniec Warszawski, i, "Jupiter", strzelec w 7. Pułku Piechoty AK "Garłuch" zmarł we śnie 22 stycznia 2021 roku w wieku 97 lat.

Ryszard Czesław Kotys

W 1953 Ryszard Kotys ukończył Państwową Wyższą Szkołę Aktorską w Krakowie, debiutował na deskach Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Przez następne lata występował na deskach wielu teatrów. W ciągu ponad 65 lat kariery zagrał w ponad 40 serialach i 150 filmach fabularnych. Popularność przyniosła mu rola Mariana Paździocha, sąsiada Ferdynanda Kiepskiego, w serialu telewizji Polsat "Świat według Kiepskich", w którym grał od 1999 r. Na swoim koncie ma role m.in. u Andrzeja Wajdy, Wojciecha Jerzego Hasa, Kazimierza Kutza i Agnieszki Holland. Zagrał także w dwóch częściach "Vabanku" oraz "Kingsajz" Juliusza Machulskiego. W 1999 r. został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Aktor zmarł po ciężkiej chorobie 28 stycznia 2021 roku. Miał 88 lat.

Paweł Nowisz

Paweł Nowisz urodził się 15 stycznia 1940 r. w Warszawie. W 1963 r. ukończył studia na Wydziale Lalkarskim PWST w Krakowie, aby rok później ukończyć studia na Wydziale Aktorskim. Debiutował na deskach teatru w 1964 r. Występował między innymi w takich produkcjach, jak "Kiler", "Fuks", "Ryś", "Złoty środek", "Chłopaki nie płaczą" czy "Pieniądze to nie wszystko". Od 2010 r. związany z serialem "Barwy szczęścia", gdzie występował jako Fryderyk Struzik. Widzowie mogli go oglądać także m.in. w "Blondynce", "M jak Miłość" oraz "Prawie Agaty". Słuchacze mogą znać głos Nowisza również z powieści radiowej "W Jezioranach", w której wcielał się w postać Wacława Zdrojowego. Występował na scenach wielu polskich teatrów, m.in. Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, im. Juliusza Osterwy w Lublinie, Narodowego, Nowego i Współczesnego w Warszawie. Aktor zmarł 15 października 2021 roku.

Michael K. Williams

Michael K. Williams rozpoczął karierę aktorską w 1996 roku. Poza rolą w "Prawie ulicy" sławę zyskał również dzięki roli w serialu "Zakazane imperium". Pięciokrotnie otrzymał nominację do nagrody Emmy, ostatnią w tym roku za występ w serialu "Kraina Lovecrafta". Aktor zmarł z powodu przedawkowania narkotyków 6 września 2021 roku. Miał 54 lata.

Jean-Paul Belmondo

W wieku 88 lat zmarł słynny francuski aktor i producent filmowy Jean-Paul Belmondo. Filmem, który przyniósł mu sławę i stanowił przełom w jego karierze, był "Do utraty tchu" w reżyserii Jean-Luca Godarda, z który nakręcił kolejny słynny obraz Nowej Fali "Szalony Piotruś". Został m.in. nagrodzony Złotym Lwem na Festiwalu w Wenecji i Honorową Złotą Palmą w Cannes za całokształt filmowej kariery, nakręcił ponad 80 filmów. Zmarł 6 września 2021 roku.

Milan Lasica

Słowacki aktor przez wiele lat występował w duecie z nieżyjącym od 2002 roku Juliuszem Satinskym. W Bratysławie skończył szkołę teatralną. Zajmował się filmem i muzyką. Występował w teatrze, reżyserował filmy i spektakle telewizyjne. M.in. zagrał w „Obsługiwałem Angielskiego Króla”. Występował na festiwalu teatralnym „Na granicy” w Czeskim Cieszynie i Cieszynie. Pisał teksty piosenek i scenariusze. Drugą żoną Lasicy była znana aktorka, polityk i ambasador Słowacji w Polsce Magda Vaszaryova. Milan Lasica zmarł 18 lipca 2021 roku na serce podczas występu w Bratysławie. Miał 81 lat.

Kurt Westergaard

Kurt Westergaard był duńskim rysownikiem, autorem karykatury Mahometa, która po opublikowaniu w 2005 roku w dzienniku "Jyllands-Posten" wywołała protesty społeczności muzułmańskiej na całym świecie. Artysta przeżył kilka zamachów na swoje życie. Westergaard odszedł 14 lipca 2021 roku w wieku 86 lat po długiej chorobie.

Jerzy Janeczek

Jerzy Janeczek urodził się 22 marca 1944 r. w niemieckim Itzehoe. Zadebiutował na deskach Teatru Współczesnego im. Wiercińskiego. Potem związał się z teatrami w Kaliszu, Koszalinie oraz warszawskimi: Popularnym, Na Woli i Dramatycznym. Ale i tak kojarzony jest głównie z trylogią Sylwestra Chęcińskiego, którą w 1967 r. zapoczątkowali "Sami swoi". Zagrał syna Pawlaka, Witię. Można go było zobaczyć także m.in. w "Krecie", "Kobietach mafii", "Odnajdę cię" czy nagradzanej "Supernovej". Po raz ostatni pojawił się na ekranie w filmie "Uległość" z 2020 r. Jerzy Janeczek zmarł 11 lipca 2021 roku po ukąszeniu pszczoły.

Jan Książek

Urodzony w 1944 r. Jan Książek występował w Starym Teatrze i w Bagateli, a także na deskach Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. W awangardowym Kantorowskim Teatrze Cricot 2 stworzył wiele kreacji – grał Człowieka z Wanną w "Nadobnisiach i koczkodanach" (1975), Staruszka Nieobecnego z Ostatniej Ławki w "Umarłej klasie" (1975), Babkę Katarzynę w "Wielopolu, Wielopolu" (1980), Brudasa w "Niech sczezną artyści" (1985), Wielkiego Gimnastyka w "Nigdy tu już nie powrócę" (1988), Nosiwodę z Wielopola i Grabarza w "Dziś są moje urodziny" (1991). Przez 20 lat wcielał się w postać Żyda Wiecznego Wędrowca podczas happeningów "Żywe pomniki", organizowanych w rocznicę śmierci Tadeusza Kantora na ul. Kanoniczej w Krakowie. Jan Książek zmarł 28 maja 2021 roku.

Zygmunt Malanowicz

Na ekrany kinowe wkroczył rolą w filmie "Nóż w wodzie" (1962) w reżyserii Romana Polańskiego. Kolejną rolę filmową stworzył w "Polowaniu na muchy" (1969) Andrzeja Wajdy. U Wajdy zagrał też w "Krajobrazie po bitwie" (1970). Powrotem do polskiego filmu były Tulipany (2004) Jacka Borcucha. Pojawiły się również sukcesy teatralne – w warszawskim Teatrze Dramatycznym (2000–2003), a następnie w Teatrze Rozmaitości (2003–2008). W 2008 roku Malanowicz dołączył do zespołu jednej z najbardziej oryginalnych stołecznych scen – Nowego Teatru Krzysztofa Warlikowskiego. Zygmunt Malanowicz zmarł 4 kwietnia 2021 roku w Katowicach. Aktor miał 83 lata.

Norman Lloyd

Lloyd urodził się 8 listopada 1914 roku. W wieku 20 lat zadebiutował na Broadwayu. W filmie Lloyd zadebiutował w 1942 roku u Alfreda Hitchcocka. W "Sabotażu" wcielił się w jedną z głównych ról. W dalszych latach swojej kariery Lloyd regularnie pojawiał się za i przed kamerą. W kinie, telewizji, a także na deskach teatrów. W 1989 roku zagrał w filmie "Stowarzyszenie Umarłych Poetów" w reżyserii Petera Weira, a cztery lata później w obrazie Martina Scorsese "Wiek niewinności". Ostatni raz można było zobaczyć go w 2015 roku w roli Normana w komedii Judda Apatowa "Wykolejona". Norman Lloyd, który był najstarszym żyjącym aktorem Hollywoodu. Zagrał także w komediodramacie "Światła rampy" w reżyserii Charliego Chaplina. Zmarł we śnie w swym domu w Los Angeles 11 maja 2021 roku.

Michał Szewczyk

Michał Szewczyk urodził się 29 lipca 1934 roku w Łodzi. Był absolwentem łódzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Szeroka publiczność zna go z ról m.in. w: "Królu Maciusiu I" Wandy Jakubowskiej, "Eroice" Munka, "Pan Anatol szuka miliona" Rybkowskiego, "Historii żółtej ciżemki" Sylwestra Chęcińskiego, "O dwóch takich co ukradli księżyc" Jana Batorego, "Prawo i pięść" w reżyserii Jerzego Hoffmana i Edwarda Skórzewskiego oraz w "Stawce większej niż życie", "Domu", "Klanie", "Na Wspólnej", "Komisarzu Alexie" i "Na dobre i na złe". Aktor zmarł 8 lutego 2021 roku.

Krzysztof Kowalewski

Krzysztof Kowalewski urodził się 20 marca 1937 roku. Był absolwentem warszawskiej PWST. Na dużym ekranie zadebiutował w 1960 r. niewielką rolą w "Krzyżakach" w reżyserii Aleksandra Forda. Aktor zdobył również uznanie publiczności za rolę Zagłoby w ekranizacji "Ogniem i mieczem" w reżyserii Jerzego Hoffmana (1999). Największą popularność przyniosły mu jednak postacie komediowe. Wystąpił m.in. w filmach: "Co mi zrobisz jak mnie złapiesz" (1978), "Miś" (1980), "Rodzina Leśniewskich" (1980), "Wyjście awaryjne"(1982), "C.K. Dezerterzy" (1985), "Nowy Jork - czwarta rano"(1988), "Rozmowy kontrolowane"(1991), "Nic śmiesznego"(1995), a ostatnio - w filmie "Ryś" Stanisława Tyma (2007) i "Sercu na dłoni" (2008, reż. Krzysztof Zanussi). Krzysztof Kowalewski zmarł 6 lutego 2021 roku w wieku 83 lat.