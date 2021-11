Aktywiści na rzecz praw kobiet obwiniają zaostrzenie prawa aborcyjnego, do czego doprowadził zeszłoroczny wyrok Trybunału Konstytucyjnego. W wielu miastach odbyły się manifestacje pod hasłem "Ani jednej więcej".

Reklama

Jestem wstrząśnięta tym, co się stało. Nie wyobrażam sobie, że do tego można było dopuścić - mówiła jedna z protestujących.

Ta kobieta mogła żyć. Przeraża mnie to, co się dzieje w kraju. Rząd i trybunał doprowadzili do tego, że kobiety będą umierać - mówiła inna protestująca.