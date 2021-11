Według prognozy przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, w czwartek północno-zachodnia część Polski będzie znajdowała się pod wpływem deszczowego niżu. W całym kraju możliwe są porywiste wiatry, miejscami dochodzące do 70-75 km/h.

Załamanie pogody

W czwartek nad Polską dominować będzie zachmurzenie duże. Najwięcej deszczu spadnie na zachodzie i północnym zachodzie oraz na krańcach południowych kraju. Na Pomorzu, północnej części Wielkopolski i północy Ziemi Lubuskiej sumarycznie może spaść do 20-25 mm deszczu. Nieco mniejsze, bo do 15 mm deszczu, spodziewane są opady na krańcach południowych. Przed zachodem słońca temperatura maksymalna wyniesie od 8-10 stopni Celsjusza na północy, do 15 stopni na południu kraju - powiedział Jakub Gawron z IMGW-PIB.

W ciągu dnia na terenie całego kraju zapowiadany jest wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty. W centralnej Polsce może osiągnąć do 65 km/h. Na terenach podgórskich Sudetów do 75 km/h. W wysokich partiach gór będzie wiało z prędkością 100-110 km/h.

W nocy na południowym wschodzie pojawią się większe przejaśnienia, ale na północy i zachodzie Polski nadal przeważać będzie pochmurne niebo. Na północnym zachodzie wciąż intensywne opady deszczu dochodzące do 15-20 litrów na metr kwadratowy. Prognozowana jest temperatura minimalna od 1 stopnia na terenie podgórskim Karpat, 3 stopni na południu, do 9 stopni nad morzem. Na przeważającym obszarze kraju zacznie wiać silny wiatr. W centralnej Polsce i na północy będzie osiągał do 70 km/h, a nad samym morzem do 75 km/h.