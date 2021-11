"W tym momencie trwa zabezpieczenie konstrukcji kabiny, zmierza to do jej uniesienia i dotarcia do poszkodowanego" – przekazał PAP w piątek zastępca komendanta miejskiego PSP w Świnoujściu bryg. Tomasz Wojciechowski.

Mamy już rozstawiony dźwig z portu wojennego. W tym momencie trwa zabezpieczenie konstrukcji kabiny, zmierza to do jej uniesienia i dotarcia do poszkodowanego – przekazał PAP w piątek zastępca komendanta miejskiego PSP w Świnoujściu bryg. Tomasz Wojciechowski. Reklama Jak dodał, "prowadzone są działania z wykorzystaniem technik alpinistycznych". Na miejscu działa Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego "Pająk" ze Szczecina. Katastrofa budowlana w Lagos. Drastycznie wzrosła liczba ofiar Zobacz również "Operator przygnieciony przez kabinę" Do zdarzenia doszło w czwartek po godz. 22 podczas rozładunku statku na terenie terminala portowego OT Port Świnoujście S.A. Kabina znajduje się na rampie na wysokości około dziesięciu metrów. Operator został przygnieciony przez kabinę, brak z nim kontaktu – informował rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie kpt. Tomasz Kubiak. Akcję ratowniczą utrudniały warunki atmosferyczne. Według IMGW w nocy w Świnoujściu wiatr osiągał prędkość 86 km/h. Na miejscu działa prokuratura, a OT Port Świnoujście S.A. powołała również specjalną komisję w celu zbadania okoliczności zdarzenia.