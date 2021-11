W związku z pracami technicznymi na pierwszej linii metra warszawiaków czekają utrudnienia. Od czwartku 11 listopada od godziny 21 do niedzieli 14 listopada podziemna kolejka pojedzie na skróconej trasie: Młociny - Dworzec Gdański. Prace będą związane z modernizacją urządzeń sterowania ruchem pojazdów.

Reklama

Podróżujących komunikacją miejską warszawiaków przez cztery dni czekają utrudnienia. Metro na linii M1 nie tylko pojedzie na skróconej trasie, ale również według niestandardowych rozkładów.

Świąteczny rozkład jazdy

W czwartek, 11 listopada i niedzielę 14 listopada w metrze będzie obowiązywał świąteczny rozkład jazdy. W piątek, 12 listopada pociągi będą kursowały zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy, ale ze zwiększoną częstotliwością w godzinach szczytów komunikacyjnych. W sobotę, 13 listopada pociągi będą jeździły według sobotniego rozkładu jazdy. W noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę nie będzie kursów nocnych.

Na czas prac technicznych w dniach 12-14 listopada zostanie uruchomiona komunikacja zastępcza. Na tory wyjadą tramwaje linii uzupełniającej 71. Składy w godzinach szczytu będą podjeżdżały na przystanki co 4-5 min. Tramwajowa linia zastępcza będzie kursowała na trasie: Metro Marymont – Słowackiego – pl. Wilsona – Mickiewicza – Andersa – pl. Bankowy – Marszałkowska – Puławska – Metro Wilanowska.

Ponadto w piątek, 12 listopada zmieni się trasa tramwajów linii 14, które pojadą m.in. Puławską, Woronicza, Wołoską i Marynarską do pętli PKP Służewiec.

Reklama

Składy linii 17 będą miały dodatkowe kursy na trasie: Twardowska – PKP Służewiec. Tego dnia tramwaje linii 17 i 18 (w godzinach szczytów) będą podjeżdżały na przystanki częściej niż normalnie.

Kolejne zmiany zostaną wprowadzone w dniach 13-14 listopada. Zawieszone zostanie kursowanie linii 14, a składy linii 17 będą jeździły z większą częstotliwością do pętli Winnica.

Na stołecznych ulicach pojawią się też autobusowe linie zastępcze ZM1 i Z-1. W czwartek 11 listopada autobusy ZM1 będą kursowały w godzinach 21 -0.30 (co 5-10 minut) a od 12 do 14 listopada w godzinach 5 - 24 (co 3 minuty podczas szczytów komunikacyjnych w piątek, 12 listopada oraz co 4-5 min w sobotę i niedzielę).

ZM1 pojedzie trasą Metro Kabaty – al. KEN – al. Harcerzy Rzeczypospolitej – Rolna – al. Wilanowska – al. Niepodległości – Trasa Łazienkowska – rondo Jazdy Polskiej – L. Waryńskiego – pl. Konstytucji – Marszałkowska – pl. Bankowy – Andersa – Metro Ratusz Arsenał.

W noce z piątku na sobotę 12/13 listopada i z soboty na niedzielę 13/14 listopada, w godzinach nocnych kursów metra autobusy linii ZM1 pojadą całą trasą linii M1. Trasa ZM1: Metro Kabaty – al. KEN – al. Harcerzy Rzeczypospolitej – Rolna – al. Wilanowska – al. Niepodległości – Trasa Łazienkowska – rondo Jazdy Polskiej – Waryńskiego – pl. Konstytucji – Marszałkowska – pl. Bankowy – gen. Andersa – Mickiewicza – pl. Wilsona – Słowackiego – Żeromskiego – Sacharowa – Kasprowicza – Metro Młociny.

Od piątku do niedzieli będą również kursowały autobusy linii Z-1. Na trasę wyjadą w okresach największego wykorzystania metra, czyli: w piątek od 6 do 22, w sobotę od 7 do 19 i w niedzielę od 9 do 19. Na przystanki podjadą z taką samą częstotliwością jak ZM1.

Trasa Z-1: Metro Wilanowska – al. Niepodległości – Trasa Łazienkowska – rondo Jazdy Polskiej – Waryńskiego – pl. Konstytucji – Marszałkowska – pl. Bankowy – Andersa – Metro Ratusz Arsenał.

Wydłużone zostaną też trasy linii podmiejskich. Autobusy linii 710, 724 i 742 będą dojeżdżały do Metra Wilanowska a nie do Kabat. Umożliwi to przesiadkę do tramwajów linii 71.

Drugi etap prac modernizacyjnych zaplanowano na następny weekend. Od piątku 19 listopada od godziny 18 do niedzieli 21 listopada metro będzie kursowało pomiędzy Dworcem Gdańskim a Młocinami według standardowych rozkładów jazdy. W noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę nie będzie kursów nocnych.

W piątek, sobotę i niedzielę będą kursowały tramwaje linii 71; w sobotę i niedzielę składy linii 17 będą jeździły z większą częstotliwością do pętli Winnica a kursowanie linii 14 zostanie zawieszone. Podobnie jak to było w pierwszym etapie prac, na trasy wyjadą autobusy linii zastępczej ZM1 (od ok. godziny 17.30 w piątek 19 listopada) oraz Z-1. W godzinach nocnych kursów metra autobusy ZM1 będą jeździły wzdłuż całej trasy linii M1. Autobusy linii 710, 724 i 742 będą dojeżdżały do Metra Wilanowska a nie do Kabat.