Już w czwartek wieczorem pojawiają się niewielkie opady deszczu na północy kraju. W nocy z czwartku na piątek wystąpią opady deszczu i deszczu ze śniegiem na północy i północnym zachodzie oraz gdzieniegdzie na południu Polski. W Tatrach i Beskidach prognozowane są opady śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej w górach może wynieść do 5 cm.

Silny wiatr nad morzem i na Podkarpaciu

Temperatura najbliższej nocy wyniesie od minus 3 stopni do 2 stopni Celsjusza, tylko nad morzem i południowym wschodzie będzie nieco cieplej bo około 3 stopni.Wiał będzie słaby i umiarkowany wiatr. Jedynie nad morzem i na Podkarpaciu wiatr może być dość silny i porywisty. Na Podkarpaciu porywy wiatru mogą dochodzić w porywach do 65 km na godzinę, a nad morzem nawet do 70 km na godzinę. Wysoko w górach wiatr może osiągać prędkość do 90 km na godzinę. W nocy w województwie małopolskim, w wyższych regionach oraz na Podhalu mogą wystąpić opady marznące, które będą powodowały gołoledź.