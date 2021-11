Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od pięciu do dziesięciu centymetrów. Największy będzie w pasie od Śląska przez Małopolskę po województwo łódzkie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie i podlaskie - wskazał synoptyk IMGW Kamil Walczak.

Dodał, że śnieg padający przy temperaturze około 0 stopni będzie mokry i ciężki. Opady samego deszczu wystąpią jedynie na Podkarpaciu, gdzie będzie najcieplej.

Większe przejaśnienia możliwe są jedynie na zachodzie kraju - poinformował.

Będzie mgliście

W nocy z piątku na sobotę w wielu miejscach spodziewana jest mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Mgły wystąpią głównie na południu kraju oraz na zachodzie. Temperatura minimalna tej nocy wyniesie od minus 2 do 2 stopni, a na południowym wschodzie do 3 stopni. Najchłodniej będzie na Podhalu, około -4 st. Spadek temperatury poniżej zera będzie powodował zamarzanie dróg i chodników, będzie ślisko - ostrzega IMGW.

W sobotę rano na zachodzie kraju można liczyć na większe przejaśnienia, ale na ogół będzie pochmurno. Na wschodzie prognozowane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na Podkarpaciu mogą wystąpić opady deszczu w godzinach porannych. O poranku trzeba się liczyć z mgłami ograniczającymi widzialność do 200-300 m.