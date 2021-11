"Kabaty, Forest Club - brzmi luksusowo, prawda? Ale ktoś trzyma dobermana na łańcuchu w ogródku apartamentowca - nie wiem co siedzi w głowie takiej osoby. To pod szmatami to chyba jego buda. Widać po śladach na szybie, że ewidentnie chciałby wrócić do domu, trawa w zasięgu łańcucha wydeptana - to nie jest tak, że pies jest tam na chwilę. - zgłoszony do straży miejskiej oraz Fundacji Viva" - czytamy w poście na profilu "Obywatele Ursynowa". CZYTAJ WIĘCEJ TUTAJ>>>

Internauci nie kryją swego oburzenia.

"Ktoś kto przyczepia Dobermana na łańcuch kompletnie nie ma pojęcia o tej rasie. Nie znajduję ŻADNEGO usprawiedliwienia na ten fakt! Pies już będzie miał psychiczną traumę, poza tym Dobermany nie mają podszerstka, więc bardzo źle znoszą zimno..." - pisze jeden z internautów.

Dwie internautki próbowały interweniować ws. dobermana i wybrały się do jego właściciela. Skończyło się na rękoczynach.

"Pan nas zwyzywał (po polsku) i przeszedł do rękoczynów. Kasia jest na obdukcji. Prawie połamał jej stopę. Policja była. Pies ma ponoć 3 m łańcucha, co wg pana zaspokaja jego potrzeby. Pan wybitnie agresywny. Zostanie spisana notatka, zabezpieczony monitoring ze zdarzenia" - napisała jedna z nich.