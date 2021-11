Według informacji podanych przez rmf24.pl piosenkarka Dorota R. podejrzana jest o pomocnictwo do przestępstwa "mówiącego o udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli". - Grożą za to 3 lata więzienia, chyba, że wierzycieli było wielu, wtedy możliwa kara wzrasta nawet do 8 lat - pisze portal.

Jak dodaje rmf24.pl, Dorota R. nie była zatrzymywana. - Wezwano ją do prokuratury, gdzie została przesłuchana - czytamy.

Zatrzymany natomiast w Warszawie został jej były mąż, producent filmowy Emil S. Trwa jego przesłuchanie w stołecznej prokuraturze - dodaje portal.

Według rmf24.pl śledztwo dotyczy działalności Emila S., który miał "zbierać pieniądze od inwestorów na różne produkcje filmowe".