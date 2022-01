Na wysokości zbiegu ulic Biskupiej i Makowskiej doszło w poniedziałek ok godz. 10 do śmiertelnego potrącenia na torach - powiedziała nadkom. Joanna Węgrzyniak, rzeczniczka praskiej policji. Dodała, że ofiarą jest dziewczynka. Funkcjonariusze zabezpieczają miejsce wypadku, a czynności będą prowadzone pod nadzorem prokuratora. Dziecko zostało potrącone przez pociąg Szybkiej Kolei Miejskiej jadący do Otwocka. Na tej linii pasażerowie muszą spodziewać się utrudnień.

