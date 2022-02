Poniedziałkowe popołudnie i wieczór będą ostatnimi tak pogodnymi w najbliższym czasie. Nie zabraknie słońca. Będzie, jak na luty, bardzo ciepło - powiedziała Ewa Łapińska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego.

Temperatura wyniesie od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 10 stopni na plusie w zachodniej Polsce. I nawet momentami silniejszy wiatr nie powinien psuć termicznego komfortu. Najmocniej - jak poinformowała PAP synoptyk - powieje w centralnej Polsce i na Pomorzu. Maksymalnie do 30 lm/h. W wielu regionach kraju będzie niemal bezwietrznie.

Wieczorem wciąż będzie bardzo ładnie. Co ciekawsze, utrzymają się dodatnie temperatury, nawet do plus 7 stopni na północnym zachodzie - dodała synoptyk. Zaznaczając, że już same "wiosenne" temperatury są ewenementem, a ciepły lutowy wieczór to szczególna rzadkość.

Pogoda zacznie się zmieniać - na gorsze - dopiero w drugiej połowie nocy.