"Wiceszef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Bartosz Jarmuszkiewicz ma zostać szefem Agencji Wywiadu" - wynika z wniosku o zaopiniowanie go na to stanowisko skierowanego przez premiera do sejmowej komisji ds. służb specjalnych.

Komisja ds. służb specjalnych ma zaopiniować wnioski o odwołanie dotychczasowego szefa Agencji Wywiadu Piotra Krawczyka, odwołanie Jarmuszkiewicza ze stanowiska wiceszefa ABW i powołanie go na szefa AW. Reklama Z harmonogramu prac komisji wynika, że zbierze się ona o godz. 14:00. Jak zwykle posiedzenie komisji będzie zamknięte. Szef Agencji Wywiadu podał się do dymisji Zobacz również "Trwają procedury" W czwartek rano rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował na Twitterze, że szef Agencji Wywiadu podał się do dymisji ze względów osobistych i zaznaczył, że obecnie trwają procedury, które są przewidziane w tej sytuacji. Reklama Piotr Krawczyk jest szefem Agencji Wywiadu od grudnia 2016 roku, a wcześniej - od września 2016 - był p.o. szefa AW. Szefa AW powołuje i odwołuje premier po uzyskaniu opinii Prezydenta RP, sejmowej komisji ds. służb specjalnych i rządowego kolegium ds. służb specjalnych.(PAP) Aleksander Główczewski Bartosz Lewicki