Jak przekazała Dorota Pacocha z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, we wtorek Polska znajdzie się na skraju zatoki niżowej znad Atlantyku. Od zachodu napływać będzie ciepłe i wilgotne powietrze polarno-morskie, a ciśnienie atmosferyczne zacznie spadać.

We wtorek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami na południu i południowym zachodzie. Tam też na ogół bez opadów, za wyjątkiem południa Podkarpacia, gdzie prognozowany jest słaby deszcz, który nad ranem może być marznący. Na pozostałej części kraju opady deszczu, który we wschodniej połowie kraju może marznący i powodujący gołoledź. Nad ranem możliwe silne zamglenia. Temperatura od zera na wschodzie i południu, około 2 w centrum do 8 stopni Celsjusza w Beskidach. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, lokalnie na południu w porywach osiągający do 70 km/h, z kierunków południowych. Wysoko w górach może wiać z siłą do 80 km/h, a w Bieszczadach do 100 km/h - powiedziała Dorota Pacocha z IMGW-PIB.

Prognoza pogody na noc

W nocy na południu kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Lokalnie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, także marznące i osadzające szadź. Poza południem zachmurzenie duże i wystąpią opady deszczu. Temperatura minimalna na północy i w centrum od minus jednego do plus trzech, a nad morzem do pięciu stopni Celsjusza. W południowej części, gdzie będą przejaśnienia, temperatura wyniesie od minus 7 do zera. Wiatr umiarkowany, nad morzem i na Podkarpaciu dość silny, porywisty. W górach może osiągać prędkość do około 80 km/h. (PAP)

