Pogoda długoterminowa IMGW na początek wakacji

Centrum Modelowanie Meteorologicznego IMGW opublikowało najnowszą prognozę długoterminową na Twitterze. Ujęty w niej czas obejmuje pięć tygodni – od 5 czerwca do 9 lipca.

Jak wynika z danych ujętych w pogodzie długoterminowej „kolejne tygodnie czerwca prawie w całym kraju będą cieplejsze niż zwykle w latach 1991-2020”. Chłodniej lub prawie w normie będzie okresowo jedynie na północy i zachodzie kraju.

Prognoza długoterminowa: Kiedy najcieplej? Czy będą upały?

Najcieplejszy okres w opublikowanej pogodzie długoterminowej to dwa tygodnie od 12 do 25 czerwca. Temperatura powietrza w całym kraju będzie wówczas o 1-2 stopnie powyżej średniej z lat 1991-2020.

IMGW prognozuje również, że prawdopodobieństwo wystąpienia maksymalnej temperatury powietrzapowyżej 30 stopni Celsjusza będzie utrzymywać się na bardzo niskim poziomie. Szansa, że do Polski dotrą upały, wynosi mniej niż 4 proc.

Pogoda w czerwcu: Gdzie będzie padał deszcz?

Prognoza długoterminowa do 9 lipca obejmuje także przewidywania związane z sumą opadów deszczu. Ogólnie najbliższe tygodnie zapowiadają się dość sucho. Wyjątkiem jest tylko południe kraju, gdzie po 12 czerwca deszcz może padać regularnie.

Pogoda długoterminowa IMGW na wakacje: Lipiec, sierpień i wrzesień

A jaka pogoda będzie w kolejnych miesiącach wakacji? Tego możemy dowiedzieć się z prognozy długoterminowej IMGW na cztery miesiące – od czerwca do września. Wynika z niej, że średnie temperatury w czerwcu i lipcu będą o około 2 stopnie wyższe względem normy z lat 1991-2020. Natomiast w sierpniu i wrześniu to odchylenie zmaleje do około 1 stopnia Celsjusza.