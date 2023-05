"Pamięć o ofiarach niemieckich zbrodni w Auschwitz jest święta i nietykalna; tragedia milionów ofiar nie może być wykorzystywana w walce politycznej; to działanie niegodne" - podkreślił w mediach społecznościowych prezydent Andrzej Duda. To reakcja na spot PiS, w którym wykorzystano wizerunek bramy do niemieckiego obozu Auschwitz, zestawiając go m.in. ze skasowanym już wpisem Tomasza Lisa i pytaniem o marsz, który ma się odbyć 4 czerwca.

"Pamięć o Ofiarach niemieckich zbrodni w Auschwitz jest święta i nietykalna. Tragedia milionów Ofiar nie może być wykorzystywana w walce politycznej. To działanie niegodne i nie ma dla niego usprawiedliwienia" - napisał prezydent. Reklama Wpis na profilu PiS spotkał się z żywą reakcją. Klip Prawa i Sprawiedliwości krytykowali nie tylko politycy, ale także historycy czy dziennikarze. Reklama Klip PiS 4 czerwca ma się w Warszawie odbyć marsz, do udziału w którym zapraszał Donald Tusk. Do tego właśnie wydarzenia odwołuje się właśnie klip Prawa i Sprawiedliwości. "W Auschwitz zamordowano ponad 1 mln osób" - taki wpis na tle torów wiodących do obozu Auschwitz rozpoczyna nagranie, umieszczone na profilu Prawa i Sprawiedliwości. Skandaliczny klip PiS. Partia zestawia Auschwitz i marsz 4 czerwca… [WIDEO] Zobacz również Chwilę potem na ekranie ukazuje się brama do obozu i wpis Tomasza Lisa z Twittera: "Znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora". Wpis został już przez autora skasowany a w zamian ukazały się przeprosiny: "Bardzo przepraszam za mój wpis o 'komorze' To oczywiste, ze myślałem o celi, ale powinienem był przewidzieć, że ludzie złej woli przyjmą interpretację absurdalną". Tomasz Lis napisał, że pisząc o "komorze" miał na myśli celę. Tłumaczył również, że "był zdruzgotany" tym, że"przez nieuwagę" dał "paliwo przekręcającej słowa i manipulującej faktami PiS-owskiej propagandzie". Jak napisał Lis, odnosząc się do klipu Prawa i Sprawiedliwości, "dziś widać, że przy okazji pomogłem im pokazać kim naprawdę są i do czego są zdolni". "Instrumentalizacja tragedii" Na klip zareagowało także Muzeum Auschwitz. "Instrumentalizacja tragedii ludzi, którzy cierpieli i ginęli w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz - po jakiejkolwiek stronie politycznego sporu - uwłacza pamięci ofiar. To smutny, bolesny i niedopuszczalny przejaw moralnego i intelektualnego zepsucia debaty publicznej" - czytamy we wpisie na profilu Muzeum Auschwitz. Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród ok. 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków śmierć poniosła niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.