Po raz pierwszy Boże Ciało obchodzone było w belgijskim Leodium (Liège) w 1246, a w 1317 zostało ustanowione jako święto dla całego Kościoła zachodniego. W Polsce Boże Ciało zostało wprowadzone przez krakowskiego biskupa Nankera na synodzie w Krakowie w 1320.

Boże Ciało: Procesja

W Boże Ciało uroczysta procesja wiernych prowadzona jest do 4 ołtarzy. Na początku procesji Bożego Ciała przenoszona jest monstrancja z Najświętszym Sakramentem. Na zakończenie udzielane jest uroczyste błogosławieństwo sakramentalne.

Procesje nie były elementem święta od samego jego początku. Najstarszą wzmianką na temat ich istnienia była informacja o przeprowadzanych w latach 1265–1275 uroczystych procesjach przed sumami w Kolonii, podczas których niesiony był krzyż i Najświętszy Sakrament. Było to nawiązanie do dawniejszych zwyczajów polegających na zabieraniu w podróż Eucharystii, by była ochroną przed niebezpieczeństwami.

Boże Ciało: termin

Święto Bożego Ciała to potoczna nazwa uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, mającej na celu uczczenie Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Obchodzi się je co roku, w Polsce zawsze w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego (czyli święcie Trójcy Świętej).

Boże Ciało 2024 - 30 maja 2024

Boże Ciało 2025 - 19 czerwca 2025

Boże Ciało 2026 - 4 czerwca 2026

Boże Ciało 2027 - 27 maja 2027

Boże Ciało: pochodzenie

Uroczystość Bożego Ciała wyrosła z adoracyjnego kierunku pobożności eucharystycznej rozwijającej się w wiekach średnich w Kościele zachodnim. W XI wieku ujawnił się nieznany wcześniej nurt pobożności eucharystycznej, który wiązał się z adoracją konsekrowanej hostii.

Od okresu rozbiorów, w świadomości polskich wiernych, udział w procesji Bożego Ciała był łączony z okazją zamanifestowania przynależności narodowej. Stan taki utrzymywał się także po II wojnie światowej. W okresie Polski Ludowej urządzanie procesji ulicami miast było niejednokrotnie zakazywane przez władze państwowe.

Boże Ciało: nazwa

Święto nie miało jednolitej nazwy. Pierwotnie było określane jako Festum sanctissimi corporis Domini nostri Iesu Christi. W niewiele zmienionej formie przejął ją mszał z 1570: In festo corporis Christi. W Niemczech używano określenia Heiliger Blutstag (święty dzień krwi) lub Fronleichnam (jako: Herenleib, fron-Herr, lichnam-Leib = Ciało Pańskie), we Francji festivitas sacramenti, dies eucharistiae albo święto Zbawiciela (la Saint Sauveur) lub święto Boga (Fête-Dieu). Najczęściej stosowano określenie dies Corporis Christi.