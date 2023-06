Reklama

IMGW opublikował prognozę burzową na weekend na swoim profilu na Facebooku. Wynika z niej, że gwałtowne zjawiska pogodowe spodziewane są praktycznie w całej Polsce.

Prognoza burzowa na sobotę: Możliwe układy wielokomórkowe

W sobotę najbardziej gwałtownych burz należy spodziewać się na zachodzie i północnym-zachodzie kraju. Mniej intensywne zjawiska prognozowane są w pasie od województwa dolnośląskiego do pomorskiego.

Jak podaje IMGW, w tych rejonach burze będą się tworzyć miejscami już od godzin południowych. Układy burzowe będą się przemieszczać powoli, dlatego meteorolodzy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu - do 20 mm.

"Najbardziej intensywnych burz spodziewać się możemy na obszarze "1a" [na mapie - przyp. red.], gdzie nie można wykluczyć powstania układu wielokomórkowego przynoszącego punktowo opady deszczu nawet do 30-35 mm. Mniejszym zagrożeniem będą silne porywy wiatru, które nie powinny przekraczać 65 km/h. Lokalnie natomiast (szczególnie na pojezierzach) spodziewać się możemy opadów gradu o średnicy do 2-3 cm” – czytamy w prognozie IMGW.

Pogoda na sobotę: Superkomórki burzowe na północnym wschodzie

W sobotę popołudniu burze mogą wystąpić także na północnym wschodzie kraju. Prognozowane są tam "opady deszczu do około 20 - 25 mm, porywy wiatru do 65 km/h oraz opady gradu o średnicy do 2-3 cm".

"Burze przemieszczać się będą w kierunku północnym, a warunki kinematyczne sprzyjać będą mogły tworzeniu się zorganizowanej konwekcji (być może nawet superkomórek burzowych)" – prognozuje IMGW.

Prognoza pogody na weekend: Burze możliwe też w niedzielę

Jak wynika z najnowszych map, w niedzielę możliwe są już tylko słabe burze. Największe prawdopodobieństwo ich wystąpienia przewidywane jest dla południowego wschodu, centrum i północnego centrum kraju.