Spadek nabywamy z chwilą śmierci spadkodawcy. Jednak według przepisów Kodeksu cywilnego mamy prawo go odrzucić.

Spadek można przyjąć lub odrzucić

Po nabyciu spadku można:

przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi

odpowiedzialności za długi przyjąć spadek z ograniczeniem odpowiedzialności za długi do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku (tzw. przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza)

odpowiedzialności za długi do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku (tzw. przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza) odrzucić spadek i wyłączyć siebie od dziedziczenia oraz odpowiedzialności za długi.

Odrzucenie spadku: Kto może to zrobić? Co to oznacza?

Spadek może odrzucić każda osoba pełnoletnia, która ma zdolność do czynności prawnych. W imieniu małoletnich oświadczenie o odrzuceniu spadku składa rodzic lub opiekun prawny.

Po odrzuceniu spadku według prawa spadkobierca zostaje wyłączony od dziedziczenia – tak samo, jak w sytuacji, w której nie dożyłby otwarcia spadku. Po odrzuceniu nie ma żadnych praw do spadku i zostaje zwolniony ze wszystkich długów, które nabył i którymi został obciążony po śmierci spadkodawcy.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku: Kiedy i gdzie je złożyć?

Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć w ciągu pół roku od daty, w której spadkobierca został o nim poinformowany. Jeśli po tym terminie oświadczenie nie zostanie złożone, to jest to jednoznaczne z przyjęciem spadku z tzw. dobrodziejstwem inwentarza.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć:

przed notariuszem,

w sądzie rejonowym

w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku.

Oświadczenie przed notariuszem jest składane w formie aktu notarialnego albo jako oświadczenie złożone do protokołu dziedziczenia.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku: Co powinno zawierać?

W oświadczeniu o odrzuceniu spadku powinno znaleźć się: imię i nazwisko spadkodawcy, data i miejsce jego śmierci, adres jego ostatniego zamieszkania i tytuł powołania do spadku. Do oświadczenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające zgon.

Nie można złożyć oświadczenia o odrzuceniu spadku pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Oświadczenie nie może być też odwołane. Osoba, która odrzuci spadek, nie dziedziczy żadnych aktywów i długów, a także traci prawo do wypłaty zachowku.

Odrzucenie spadku a zrzeczenie się spadku

Należy pamiętać, że zrzeczenie się spadku i odrzucenie go, to nie to samo. Zrzeczenie jest możliwe tylko wtedy, gdy spadkodawca jeszcze żyje. Jest ono formą umowy, która zostaje podpisana przed notariuszem, a jej skutki obowiązują dopiero po śmierci spadkodawcy. Natomiast odrzucenie spadku to czynność prawna, którą można dokonać wyłącznie po śmieci spadkodawcy.