Najnowsze ostrzeżenia IMGW dotyczą głównie pasa od północnego centrum, poprzez centrum do południowego zachodu i południa kraju.

Prognoza burzowa na najkrótszą noc w roku

"Najbliższa noc będzie najkrótszą w roku, ale nie będzie to spokojna pogodowo noc. Najsilniejsze burze wieczorem z opadami do 20-35 mm, lokalnie 40-50 mm, porywy wiatru do 70-90 km/h” – napisał na Twitterze IMGW.

Prognoza burz obejmuje godziny od 20:00 do 8:00.

Noc z 21 na 22 czerwca: Kiedy burze będą najsilniejsze?

Jak podaje Instytut, najsilniejsze burze mogą wystąpić wieczorem. "Towarzyszyć im mogą opady deszczu do 20-35 mm, porywy wiatru do 70 km/h oraz opady gradu o średnicy do 2-3 cm. Lokalnie, głównie we wschodniej części obszaru, burze mogą być silniejsze - z opadami deszczu do 40-50 mm i porywami wiatru do 90 km/h. Burze szybko przemieszczać się będą w kierunku wschodnim" – czytamy w komunikacie IMGW.

Sytuacja pogodowa powinna uspokoić się po północy, jednak burz nie można wykluczyć w centrum kraju. "Zjawiska im towarzyszące powinny być znacznie słabsze niż w przypadku burz dziennych - opady deszczu do 10 mm, porywy wiatru do 65 km/h, możliwy niewielki grad" – podał IMGW.

Pogoda na środę: Uwaga na upały! Będzie nawet do 33 stopni

Do Polski napływa obecnie bardzo ciepłe powietrze zwrotnikowe. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 26-28 stopni Celsjusza na wschodzie do 30-33 stopni na pozostałym obszarze kraju. Najzimniej będzie nad morzem - 24-27 stopni.

W nocy temperatura minimalna wyniesie od 16 do 18 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie natomiast w kotlinach górskich - 14-15 stopni.