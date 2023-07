Reklama

Jeśli chcesz uniknąć tłumów i uciążliwego hałasu, to lepiej zamiast jednego z popularnych kurortów na wakacyjny wyjazd wybrać miejsca spokojniejsze, mniej oblegane przez turystów, ale równie atrakcyjne turystycznie. Oto kilka z nich.

Poddąbie – wybrzeże klifowe i piaszczysta plaża

Poddąbie to bardzo mała miejscowość położona nad Bałtykiem, w której poza miejscami noclegowymi znajduje się zaledwie parę obiektów gastronomicznych i sklepów spożywczych. Nie znajdziemy tutaj pubów i otwartych do rana klubów. Jeśli szukamy ciszy i spokoju, to wakacje w tym miejscu są idealną propozycją. Jedną z atrakcji w Poddąbiu jest piaszczysta plaża oddzielona od tej miejscowości zaledwie 200-metrowym pasem lasu, na której nigdy nie ma tłumów. Okolica jest bardzo malownicza, a sama miejscowość wygląda niczym polana pośrodku lasu sosnowo-bukowego. Dodatkowego uroku nadaje tej okolicy wybrzeże klifowe, przy którym położona jest plaża, a także nadmorskie wydmy – miejsce idealne dla lubiących bardziej aktywne formy wypoczynku.

Jezioro Pluszne na Pojezierzu Olsztyńskim – Polska Amazonia

To miejsce określane jako Polska Amazonia jest w czołówce najpiękniejszych miejsc na świecie. Położone na Mazurach mimo swojego uroku jest mało popularne wśród turystów. Jezioro objęte jest strefą ciszy, więc zabroniony jest po nim ruch skuterów wodnych czy motorówek. Ze względu na historię tego miejsca, cieszy się ono dużą popularnością wśród fanów nurkowania, a ponadto windsurferów i wędkarzy. Jest to idealne miejsce na kąpiel, a malowniczy krajobraz z licznymi zatokami i półwyspami zachęca do spacerów i aktywnego odpoczynku na łonie natury.

Sasino – idealne dla lubiących aktywny wypoczynek

Sasino to wieś kaszubska położona w województwie pomorskim. To malowniczy zakątek nad Bałtykiem, w którym nie ma tłumu turystów i hałasu charakterystycznych dla dużych nadmorskich kurortów. Miejsce idealne dla każdego, kto ceni sobie ciszę i lubi aktywnie spędzać czas. Sasino nie leży nad samym morzem, ale około 4 km od plaży. Prowadzi do niej ciąg komunikacyjny, po którym można poruszać się pieszo lub rowerem. Niedaleko od Sasina znajduje się Mierzeja Sarbska będąca krajobrazowym rezerwatem przyrody oraz Latarnia Morska Stilo. Nadmorski las sosnowy to idealne miejsce na spacery. Na terenie rezerwatu znajdują się także ruchome wydmy, a poza wybrzeżem morza także jezioro Sarbsko.

Piaski – plaża na Mierzei Wiślanej

Piaski to mała miejscowość położona przy granicy z Rosją w pobliżu znanego kurortu – Krynicy Morskiej. To najbardziej wysunięta na wschód polska plaża. W przeciwieństwie do pełnej turystów Krynicy, plaża w Piaskach zazwyczaj nawet w trakcie sezonu jest prawie pusta. Kąpielisko jest niestrzeżone, na plaży panuje cisza i spokój, nie ma tam żadnej infrastruktury turystycznej – miejsce przypomina "koniec świata". Jeśli chcesz odpocząć z dala od hałasu i tłumów turystów, to plaża w Piaskach jest bardzo dobrym wyborem.

Hyrlata – atrakcja turystyczna Bieszczad

Ten dwuwierzchołkowy szczyt w Bieszczadach Zachodnich jest miejscem dość rzadko odwiedzanym przez turystów, a wszystko z powodu faktu, że ścieżki przyrodnicze i oficjalne szlaki PTTK powstały niedawno. Jeśli szukamy ciszy i spokoju, to na pewno odnajdziemy je na tych szlakach – jest bowiem bardzo prawdopodobne, że po drodze nie spotkamy nikogo. Hyrlata jest atrakcyjna turystycznie o każdej porze roku – zarówno na piesze wędrówki jak i wycieczki na nartach.

Podziemia Kredowe w Chełmie – zabytkowa kopalnia kredy

Celem krótkiej wycieczki zamiast obleganej przez turystów Kopalni Soli "Wieliczka" może być także zabytkowa kopalnia kredy, będąca unikatową pozostałością po górnictwie kredowym, które było popularne kilka wieków wstecz. Obecnie podziemia te są dostępne dla turystów, których przewodnik oprowadza po labiryncie podziemnych korytarzy wykutych w skale. Podziemia Kredowe rozpościerają się pod całym Starym Miastem i mają kilka kondygnacji.