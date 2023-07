Reklama

Według prognoz w nadchodzącym sezonie grzewczym ceny węgla unormują się i nie będą zbyt wygórowane, natomiast samego surowca ma być pod dostatkiem. Mimo to Polska Grupa Górnicza już teraz oferuje promocje na zakup węgla opałowego zachęcające do wcześniejszego zakupu.

Zakup węgla w PGG: Cena taka sama u wszystkich dostawców

Polska Grupa Górnicza S.A. (w skrócie PGG S.A.) jest największym przedsiębiorstwem górniczym w Europie. To jednocześnie największy producent węgla kamiennego w całej Unii Europejskiej. W sklepie internetowym spółki możemy nabyć polski węgiel z certyfikatem jakości o stabilnych parametrach. Cena surowca jest korzystna, gdyż kupując bezpośrednio od PGG SA nabywamy sprawdzony, certyfikowany produkt prosto od producenta. Ponadto cena węgla opałowego jest taka sama u wszystkich kwalifikowanych dostawców PGG. Zakupiony w e-sklepie PGG S.A. węgiel można odebrać ze składu Kwalifikowanego Dostawcy Węgla (KDW) w dowolnym wybranym przez nas punkcie. Punktów KDW jest obecnie prawie 180, rozlokowanych na terenie całego kraju.

Jak kupić węgiel w PGG?

Aby dokonać zakupu węgla w PGG wystarczy:

Wejść na e-sklep spółki: sklep.pgg.pl

Dodać węgiel opałowy do koszyka

Wybrać sposób i szczegóły odbioru towaru – w tym konkretnego Kwalifikowanego Dostawcę Węgla

Złożyć zamówienie

Dokonać płatności

A na koniec oczekiwać na kontakt ze strony KDW, by ustalić warunki odbioru węgla.

Kwalifikowany Dostawca Węgla PGG

Węgiel opałowy zakupiony w sklepie internetowym PGG można odebrać w jednym z punktów KDW zlokalizowanym najbliżej naszego miejsca zamieszkania. Węgiel dostarczony w ten sposób jest:

Ważony na zalegalizowanych wagach

Przechowywany w oznaczonym i wydzielonym miejscu

Objęty ubezpieczeniem aż do czasu odebrania go przez nabywcę

Monitorowany przez 24 h/dobę

Sprawdzony przez przedsiębiorstwo w ramach regularnych kontroli składów.

Promocje na węgiel w PGG do końca lipca

Najlepszy czas na zakup węgla to wiosna i lato. Przedsiębiorstwo już od 4 maja zachęca do zakupu węgla, oferując promocję "DRUGIE TYLE WĘGLA taniej o 400 zł za tonę". Okres obowiązywania promocji został wysłużony do 31 lipca 2023. Dodatkowo do końca lipca dostawa do wybranego Kwalifikowanego Dostawcy Węgla jest darmowa.

W ramach tej promocji możemy kupić w dwóch równych ilościowo zamówieniach w sumie 2-10 ton dowolnego surowca. Za pierwsze zamówienie płacimy 100 proc. ceny, natomiast cena drugiego zostaje pomniejszona o 400 zł/tonę. Ponadto promocję tę można łączyć z innymi, np.: z promocją na grube węgle rybnickie, które kosztują 1100 zł/tonę. Te i kilka innych promocji znajdziemy na stronie e-sklepu spółki. Zachęcają one do zakupu surowca jeszcze w lipcu.