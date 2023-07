Reklama

Od września naukę w szkołach średnich rozpocznie 1,5 rocznika uczniów. Wszystko z powodu kumulacji roczników, które naukę zaczęły jako sześciolatkowie i siedmiolatkowie. Uczniowie rywalizują o miejsca w wymarzonych szkołach. Punkty, które są brane pod uwagę przy rekrutacji do szkół średnich, to 100 punktów za egzamin i 100 punktów za oceny ze świadectwa i dodatkowe osiągnięcia. Na podstawie ich sumy szkoły średnie będą przyjmować kandydatów. Dlatego też każdy punkt zdobyty na egzaminie ósmoklasisty jest na wagę złota.

Egzamin ósmoklasisty: Jak odwołać się od wyniku?

Uczeń może odwołać się od wyników egzaminu ósmoklasisty, ale wcześniej musi zawnioskować o wgląd do swojej pracy. Odwołania od egzaminów regulują przepisy ustawy o systemie oświaty. W przypadku odwołania od wyników egzaminu ósmoklasisty jest to art. 44zzz.

Uczniowie lub ich rodzice mają prawo do wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej. Mogą oni obejrzeć ją w terminie 6 miesięcy od dnia, kiedy zostanie wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Procedura odwołania się od wyników rozpoczyna się od złożenia wniosku o wgląd do pracy egzaminacyjnej. Wniosek kierujemy do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Można wysłać go za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, przesłać faksem albo złożyć osobiście.

We wniosku powinniśmy zawrzeć dane ucznia, takie jak:

imię i nazwisko

pesel

adres zamieszkania

adres e-mail

numer telefonu

oraz informację o przedmiocie i poziomie egzaminu, którego dotyczy wniosek.

Wgląd do pracy egzaminacyjnej i ponowne sprawdzenie

Następnie dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z wnioskodawcą może ustalić termin wglądu do egzaminu. Musi zrobić to w ciągu pięciu dni po otrzymaniu wniosku.

Po otrzymaniu pracy egzaminacyjnej do wglądu można ją sfotografować i sporządzić notatki. Jeśli uczeń lub rodzice będą mieć wątpliwości co do liczby przyznanych punktów, mogą złożyć wniosek w ciągu dwóch dni roboczych od daty wglądu o ponowne sprawdzenie egzaminu. Wystarczy przesłać wniosek do okręgowej komisji egzaminacyjnej z wymienionymi wyżej danymi ucznia i uzasadnieniem, które punkty powinny być jeszcze raz sprawdzone.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty są ostateczne

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ma 7 dni od daty otrzymania wniosku, by sprawdzić prace egzaminacyjną jeszcze raz. Następnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku dyrektor OKE pisemnie informuje o wyniku weryfikacji sumy punktów. Jeśli zostanie ona podwyższona, to zostanie wydane nowe zaświadczenie z poprawnym wynikiem egzaminu.

Istotne jest, że nie możemy wnieść skargi do sądu administracyjnego, by zaskarżyć wyniki egzaminu. Wyniki egzaminu ósmoklasisty ustalane są w trybie przepisów ustawy o systemie oświaty i są ostateczne.