Ostatnie lata to czas sporych podwyżek emerytur. Co roku świadczenie to podlega waloryzacji i w nowej kwocie jest wypłacane od 1 marca danego roku kalendarzowego. Chcesz sprawdzić najnowszą prognozę kwoty twojej emerytury? Podpowiadamy, jak to zrobić.

Od czego zależy wysokość emerytury?

Najnowsza prognoza wysokości emerytury

Jak sprawdzić wysokość swojej przyszłej emerytury? Reklama Od czego zależy wysokość emerytury? Zakład Ubezpieczeń Społecznych nalicza emeryturę na podstawie zwaloryzowanego kapitału początkowego, kwoty zwaloryzowanych składek emerytalnych na koncie ubezpieczonego, kapitału zapisanego na subkoncie, a także długości dalszego życia według prognoz. Te ostatnie publikowane są co roku w formie tablic aktualizowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Reklama Najnowsza prognoza wysokości emerytury Ostatnie lata przyniosły duże zmiany w kwotach wypłacanych emerytur. Jeśli chcesz obliczyć, ile wyniesie twoja emerytura, polecamy skorzystać z pomocy ZUS. Aby to zrobić, wystarczy posiadać konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Jak sprawdzić wysokość swojej przyszłej emerytury? Aby sprawdzić najnowszą prognozę swojej emerytury, wykonaj następujące czynności: Zaloguj się na swoje konto na PUE ZUS

Wejdź w panel "Ubezpieczony" – widoczny w pasku w prawej górnej części strony

W menu wybierz "Informacje o stanie konta"

W tabeli zaznacz rok 2022, a następnie kliknij w "szczegóły"

Sprawdź zakładkę "Hipotetyczna emerytura". Dzięki temu masz dostęp do prognozowanych wartości hipotetycznej emerytury obliczonej na podstawie twojego konta.