Standardowo, jak zawsze przy tego typu działaniach zostawiamy - w tym przypadku trzy - zastępy straży pożarnej, czyli ok. 18 strażaków - na dozór nocny, w razie gdyby coś jeszcze się działo. Strażacy będą na miejscu całą noc - powiedział st. kpt. Arkadiusz Kaniak.

Dodał, że w gaszeniu pożaru brało udział ok. 200 strażaków. - W czasie szczytu było to blisko 80 zastępów - powiedział. Natomiast średnio w gaszeniu pożaru uczestniczyło ok. 60 zastępów z uwagi na potrzebę działań rotacyjnych.

Jak dowiedziała się PAP, w poniedziałek najprawdopodobniej wojewoda zwoła zespół zarządzania kryzysowego, na którym zostaną podsumowane działania.

Strażacy z pożarem hali w Przylepie, w której składowane były niebezpieczne substancje walczyli od soboty. W niedzielę po posiedzeniu sztabu kryzysowego wojewoda lubuski Władysław Dajczak przekazał, że pożar hali jest opanowany, a wskaźniki pokazują, że zdrowie i życie mieszkańców nie jest zagrożone.