Jak wynika z najnowszych prognoz pogody, we wtorek temperatura wyniesie od 19 stopni Celsjusza na północy i w rejonach podgórskich do 29 stopni na wschodzie.

Pogoda na dziś: Gdzie burze będą najsilniejsze?

Wtorek zapowiada się także dość burzowo – zwłaszcza na południu kraju. Na Pomorzu burze również są możliwe, jednak dość słabe i głównie w rejonie Zatoki Gdańskiej. A jak będzie na południu?

Najintensywniejsze burze z gradem prognozowane są na Podkarpaciu oraz w południowo wschodnich powiatach województw małopolskiego i lubelskiego. Trochę słabsze burze mogą wystąpić w pasie od województwa małopolskiego do lubelskiego.

Prognoza IMGW: Burze z gradem. Będzie wiało do 100 km/h

"Burze wystąpią głównie na południu i wschodzie kraju. W tym rejonie prognozowane są opady deszczu do 30 mm, a lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad" – podaje IMGW.

IMGW wydał alerty 1. i 2. stopnia

W związku z przewidywanymi gwałtownymi zjawiskami pogodowymi IMGW wydał już ostrzeżenia przed burzami z gradem.Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w pasie od Bielsko-Białej do Lublina i Chełma. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 20, lokalnie do 30 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie grad." – czytamy w komunikacie IMGW.

Ostrzeżenia drugiego stopnia natomiast obowiązują na południu kraju – od powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego do powiatów hrubieszowskiego i zamojskiego. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie 50 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad." – brzmi ostrzeżenie dla tych regionów.