Czy możliwe jest świadczenie od państwa w kwocie 1300 zł netto? Sprawdź, jakie są założenia projektu, który w niektórych państwach już jest testowany. Podpowiadamy również, czy gwarantowany dochód podstawowy ma szanse na dobre zagościć w Polsce.

1300 zł dla każdego, czyli gwarantowany dochód podstawowy od podszewki

Już jakiś czas temu pojawiła się informacja o możliwości wdrożenia w Polsce gwarantowanego dochodu podstawowego. Według jego założeń każdy Polak, bez względu na swoje miejsce zatrudnienia, otrzymywałby aż 1300 zł netto do swojej kieszeni. Taka kwota miałaby wystarczyć na zaspokojenie podstawowych potrzeb na minimalnym poziomie, a dzięki wypłacie od państwa obywatele mogliby polepszyć swoje warunki życiowe.

Gwarantowany dochód podstawowy – co miałoby wyróżniać świadczenie?

Wśród cech, które miałyby określać gwarantowany dochód podstawowy, wymienia się bezwarunkowość, czyli przysługiwanie bez warunków związanych np. ze składkami albo podjęciem zarobkowania. Świadczenie pieniężne według założeń miałoby być też indywidualne (skierowane do jednostek) i powszechne – przysługiwałoby wszystkim obywatelom. Aż 1300 zł miałoby trafiać do portfeli Polaków co miesiąc.

Eksperyment w Polsce. Kto mógłby otrzymać 1300 zł?

Nie podjęto jeszcze decyzji, czy gwarantowany dochód podstawowy będzie wypłacany w naszym kraju na szerszą skalę. Na razie eksperymentalnie mają otrzymać go mieszkańcy części województwa warmińsko-mazurskiego (z gmin leżących na granicy z Rosją, które należą do Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza). Pilotażowy projekt miałby potrwać 2 lata. Według zapowiedzi na pewno nie ruszy on w tym roku. Niektórzy spekulują, że jeśli program się powiedzie, w przyszłości świadczenie można będzie rozszerzyć na inne regiony kraju.

Świadczenie dla obywateli było już testowane w innych krajach

Bezwarunkowy dochód podstawowy był pilotażowo wprowadzony w kilku krajach. Mowa m.in. o Finlandii, Francji, Niemczech, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Podobne rozwiązanie testowano również w Kanadzie i USA.