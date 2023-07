Zbieranie deszczówki to ekologiczny sposób na niemarnowanie wody, która może posłużyć np. do podlewania kwiatów i trawnika w ogrodzie albo mycia auta. Warto wiedzieć, że w Polsce można starać się o dofinansowanie w kwocie nawet 5 tys. zł. Wszystko to w ramach programu "Moja Woda". Gdzie złożyć wniosek o dotację i jakie warunki trzeba spełnić, aby stworzyć przydomową instalację do gromadzenia wody opadowej? Podpowiadamy.