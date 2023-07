Oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku Magdalena Ciska powiedziała PAP, że w sobotę około godziny 19. policjanci odebrali zgłoszenie od pracowników wypożyczalni sprzętu wodnego, że na plaży w Jelitkowie, w godzinach między 14 a 15 mężczyzna w wieku 50 lat z dzieckiem w wieku 12-14 lat weszli do wody z deską SUP i do chwili zamknięcia wypożyczalni nie wrócili po pozostawione na plaży klapki, plecak i ręcznik.

"Nie zgłoszono też zaginięcia"

Po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęły się poszukiwania tych osób. W działania zaangażowani byli policjanci, WOPR, SAR i funkcjonariusze Straży Granicznej. W sobotę w nocy służby zakończyły działania. Nikogo w wodzie nie znaleziono, do chwili obecnej nie zgłoszono też zaginięcia takich osób - dodała Ciska.

W niedzielę policjanci komisariatu wodnego patrolują rejon Zatoki Gdańskiej pod kątem poszukiwań tych osób, funkcjonariusze analizują zapisy z kamer monitoringu. Nawiązano też kontakt z innym jednostkami, aby monitorować linię brzegową - zaznaczyła gdańska funkcjonariuszka. (PAP)

Autor: Krzysztof Wójcik