Czym jest zasiłek losowy na cele edukacyjne?

Specjalne wsparcie dla poszkodowanych wskutek występowania negatywnych zjawisk atmosferycznych przyznawane jest w ramach "rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów edukacyjno-terapeutycznych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024”.

Zasiłek losowy to forma świadczenia w wysokości do 6000 zł, która jest skierowana do rodzin, dzieci i uczniów, u których zaistniała konieczność wypłat zasiłku celowego na podstawie artykułu 4.0 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Jest on wypłacany osobom, które poniosły straty w wyniku wystąpienia żywiołu w gospodarstwach domowych, a straty te uniemożliwiają dzieciom i uczniom prawidłowe funkcjonowanie w środowisku szkolnym.

Kto może otrzymać zasiłek losowy na cele edukacyjne?

Zasiłek losowy jest należny:

dzieciom, które realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne (zerówka)

uczniom uczęszczającym do szkół wszystkich typów kształcących się w formie dziennej.

Ile wynosi kwota zasiłku losowego?

Kwota w wysokości 1000 zł na jedno dziecko przyznawana jest w formie pieniężnej. Możliwe jest również uzyskanie dofinansowania do wyjazdu terapeutycznego. Maksymalna kwota tego dofinansowania wynosi 1540 zł na 1 ucznia. Oba rodzaje wsparcia można łączyć, zatem daje to w sumie 2540 zł. Jest to zasiłek bezzwrotny, a jego przyznanie jest niezależne od wysokości dochodu.

Dodatkowo można uzyskać wsparcie na organizację zajęć opiekuńczych i terapeutyczno-edukacyjnych dla uczniów, którzy nie skorzystali z wyjazdu terapeutycznego. "Wsparcie na organizację zajęć wynosi 500 zł na jedno dziecko lub ucznia oraz dodatkowo w wysokości iloczynu liczby dzieci lub uczniów uczestniczących w tych zajęciach podzielonej przez 5, zaokrąglonej w górę do pełnych jedności, i kwoty 1000 zł.” – czytamy na rządowej stronie resortu edukacji.

Zasiłek losowy: Co zrobić, by go otrzymać?

Zasiłek losowy ma postać jednorazowego świadczenia pieniężnego. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek. Listę uprawnionych do otrzymania tego świadczenia sporządza wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Rządowy program pomocy - formy wsparcia

Uczniowie oraz dzieci z rodzin poszkodowanych na skutek wystąpienia negatywnych zjawisk atmosferycznych mogą skorzystać z rządowego programu pomocy. Pomoc ta jest skierowana dla dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniów w następujących formach:

zasiłku losowego

wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego

zajęć terapeutyczno-edukacyjnych

zajęć opiekuńczych (opiekuńczo-wychowawczych).

Wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne, do których można otrzymać dofinansowanie, są przeznaczone dla uczniów uczących się w szkołach wszystkich typów w trybie dziennym. Maksymalna kwota dofinansowania do takiego wyjazdu to 1540 zł.

Natomiast z zajęć opiekuńczo-wychowawczych lub zajęć terapeutyczno-edukacyjnych mogą skorzystać: