Jeśli ktokolwiek zastanawia się, czy zgłosić się do komisji wyborczej, to podane właśnie przez PKW stawki mogą do tego przekonać. Są znacznie wyższe niż przy poprzednich wyborach. Jakie? Od 600 do 800 zł, w zależności od pełnionej w komisji funkcji.

Ile można zarobić w komisji wyborczej? Wysokie podwyżki

Różnica w kwotach wypłacanych poszczególnym członkom obwodowych komisji wyborczych jest niewielka. Przewodniczący może liczyć na 800 zł, jego zastępca na 700 zł, a pozostali członkowie komisji dostaną 600 zł. To wzrost o 300 zł dla przewodniczących i zastępców oraz o 250 zł dla innych członków. Od powyższych kwot nie trzeba odprowadzać podatku dochodowego.

Zasiadanie w obwodowej komisji wyborczej to dla niektórych już niemal tradycja i wcale nie po pieniądze tam przychodzą, lecz raczej z poczucia obywatelskiego obowiązku. Zwiększenie diet może jednak zachęcić do zgłoszeń więcej osób.

Obowiązki i godziny pracy członków obwodowych komisji wyborczych

Jakie będą mieli za tę kwotę obowiązki? Na ich barkach spoczywa obowiązek przeprowadzenia głosowania w obwodzie. Muszą w tym czasie czuwać nad przestrzeganiem prawa wyborczego. A następnie ustalić wyniki głosowania i podać je do publicznej wiadomości. A także przesłać je do właściwej komisji wyborczej.

Dzień pracy w dniu wyborów jest długi. Lokal wyborczy jest czynny od godziny 7, ale wcześniej trzeba go jeszcze przygotować. Głosowanie kończy się o godz. 21. W trakcie można skorzystać z przerwy. Po zamknięciu lokali pozostaje zliczenie głosów. Przed dniem głosowania organizowane jest szkolenie. Każdy kto chce się zgłosić jako kandydat na członka komisji, ma na to czas najpóźniej do 30 dnia przed wyborami.

Kto może zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?

Nie każdy jednak jest do tego uprawniony. Co oczywiste, trzeba być pełnoletnim. A także posiadać polskie obywatelstwo i mieszkać w województwie, na którego terenie znajduje się dany obwód wyborczy. Kandydat na członka komisji nie może być osobą pozbawioną praw publicznych, wyborczych ani ubezwłasnowolnioną. W komisji zabroniony jest udział osób kandydujących w wyborach, komisarzy wyborczych, urzędników wyborczych, mężów zaufania, a także pełnomocników wyborczych i finansowych komitetu wyborczego. Z członkostwa w komisji w danym obwodzie wyklucza również pokrewieństwo z kandydującym w nim politykiem.