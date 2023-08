Reklama

Ministerstwo opublikowało dane pochodzące z Systemu Informacji Oświatowej. To informacje zebrane z wszystkich województw przedstawiające stan na 31 maja 2023 r.

Zwolni się około 4,5 tys. nauczycielskich etatów.

Resort oświaty wyliczył, że do końca 2023 r. zwolni się około 4,5 tys. nauczycielskich etatów. W połowie tych przypadków odejście będzie się wiązało z przejściem nauczycieli na emeryturę bądź skorzystaniem przez nich z prawa do świadczenia kompensacyjnego. Z ponad 2,2 tys. nauczycielami planowanie jest rozwiązanie umów o pracę.

– "Baza ofert pracy dla nauczycieli resortu edukacji świadczy o wielkich niedoborach kadr w oświacie. Zostały już tylko niespełna trzy tygodnie wakacji a w każdym województwie pozostaje aktualnie przynajmniej po kilkaset propozycji. Niestety nic nie wskazuje na to, by sytuacja miała się poprawić w nadchodzącym roku szkolnym" – powiedział dla dziennika.pl dr Patryk Kuzior, adiunkt w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Około 2,2 tys. przejść na emeryturę i świadczenia kompensacyjne

Opierając się na danych z Systemu Informacji Oświatowej MEiN podało, że do 31 grudnia 2023 r. planowane jest rozwiązanie stosunku pracy z 1961 nauczycielami w związku ze skorzystaniem przez nich z uprawnień emerytalnych. Najwięcej etatów zwolni się w województwie mazowieckim – 233, w śląskim – 192 i małopolskim – 191. Najmniej przejść na emeryturę będzie w województwie lubuskim, gdzie zwolni się niespełna 60 etatów.

Z prawa do świadczenia kompensacyjnego w największym stopniu skorzystają nauczyciele ze Śląska – ubędzie 87 etatów. Na Mazowszu będą to 33 etaty, a na Dolnym Śląsku – nieco ponad 30 etatów. Najmniej etatów, bo tylko 7 ubędzie w województwie podlaskim. Łącznie, we wszystkich szkołach, planowane jest rozwiązanie 383 umów z nauczycielami, którzy skorzystają z prawa do świadczenia kompensacyjnego.

Ponad 2 tys. nauczycieli rozwiąże umowę o pracę

Do końca 2023 r. planowane jest rozwiązanie umów o pracę z 2233 nauczycielami. Najwięcej nauczycieli zakończy współpracę w szkołach na Mazowszu – ubędzie 538 etatów. Na Dolnym Śląsku z powodu rozwiązania stosunku pracy ubędzie 278 etatów, a w Małopolsce – 243 etaty. Najmniej umów o pracę zostanie rozwiązanych na Podlasiu, tam odchodzący nauczyciele zwolnią 27 etatów.

Urlop dla poratowania zdrowia: przeszło 14 tys. zastępstw

W nadchodzącym roku szkolnym część placówek oświatowych będzie musiała zapewnić zastępstwa dla nauczycieli, którzy w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęli urlop dla poratowania zdrowia. Ministerstwo podało, że dotyczy to 14 375 tys. nauczycieli. Z uprawnienia tego skorzystali w największym stopniu nauczyciele z województwa wielkopolskiego – 1745 osób, mazowieckiego – 1669 osób i śląskiego – 1566 osób, a najmniej z opolskiego – 351 osób.

Nauczycielskie wakaty głównie w dużych miastach

Ogłoszenia o wolnych miejscach pracy dla nauczycieli dotyczą zarówno placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego jak i szkół niesamorządowych.

– "Na zwiększoną liczbę ofert pracy dla nauczycieli ma obecnie wpływ tzw. ruch służbowy nauczycieli związany z nadchodzącym rokiem szkolnym, który rozpocznie się 1 września 2023 r. W tym czasie nauczyciele podejmują decyzję m.in. o zmianie miejsca zatrudnienia, czy też o przejściu na emeryturę" – wyjaśnił wiceszef resortu, Dariusz Piontkowski i dodał, że wolne miejsca pracy odnotowywane są przede wszystkim w dużych miastach.