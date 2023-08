Rzecznik dolnośląskiej straży pożarnej młodszy aspirant Wojciech Walens poinformował, że strażacy dotarli do drugiej poszkodowanej osoby i o godz. 16.45 lekarz stwierdził jej zgon. - Ciało drugiego poszkodowanego nie zostało jeszcze wydobyte z gruzów. Gdy to nastąpi, do odgruzowania terenu zostanie już użyty ciężki sprzęt - powiedział rzecznik.

Reklama

Po godz. 14 strażacy z pomocą wykonanego wykopu i dotarli do pierwszej osoby poszkodowanej, ale lekarz również potwierdził, że mężczyzna nie żyje. Następnie ratownicy wydobyli ciało pierwszej ofiary i próbowali zlokalizować drugiego z zasypanych.

Reklama

Do zawalenia ściany szczytowej i znacznej części starego, remontowanego budynku mieszkalnego doszło przed południem. Prace wykonywały tylko te dwie osoby, a w momencie katastrofy były prawdopodobnie w dole wykopanym wzdłuż zawalonej ściany.

Roman Skiba