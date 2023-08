Reklama

Rekordowa waloryzacja emerytur i dodatków

W tym roku podwyżka niektórych świadczeń jest rekordowa. Waloryzacja świadczenia zwiększa jego wartość pieniężną. Jej celem jest zabezpieczenie wysokości tego świadczenia przed inflacją. Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych oraz świadczeń i dodatków pieniężnych odbywa się zazwyczaj raz w roku. Jest ona przeprowadzana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 rokuo emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe kwoty obowiązują od 1 marca danego roku kalendarzowego.

Waloryzacja procentowo-kwotowa

W tym roku rządzący wprowadzili kwotowo-procentową waloryzację świadczeń i dodatków emerytalnych. W wyniku tego niektóre ze świadczeń wzrosły znacznie bardziej niż w latach ubiegłych. Waloryzacja procentowa bazuje na wskaźniku waloryzacji. Jest to współczynnik (wynoszący np.: 110 proc.), przez który mnożone są wartości świadczeń. Natomiast waloryzacja kwotowa określa konkretną minimalną gwarantowaną kwotę podwyżki. Zastosowanie tych obu pozwala na zwiększenie wartości świadczeń o wartość wskaźnika waloryzacji obowiązującego w 2023 roku. Przy czym minimalna kwota podwyżki jest już zagwarantowana.

Jakie dodatki do emerytur?

Do dodatków do emerytury możemy zaliczyć na przykład:

dodatek pielęgnacyjny

pielęgnacyjny dodatek kombatancki

kombatancki dodatek za tajne nauczanie podczas okupacji dla nauczycieli

za tajne nauczanie podczas okupacji dla nauczycieli dodatek dla osób deportowanych do pracy przymusowej w obozach pracy

dla osób deportowanych do pracy przymusowej w obozach pracy dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencjia także

pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencjia także 13. i 14. emeryturę, czyli tak zwane trzynastkę i czternastkę.

O ile wzrosły wybrane dodatkowe świadczenia dla emerytów?

W 2023 roku wysokość świadczeń dodatkowych do emerytury wzrosła następująco:

dodatek pielęgnacyjny oraz dodatek kombatancki wzrosły z kwoty 256,44 zł do kwoty 294,39 zł

wzrosły z kwoty 256,44 zł do kwoty dodatek kompensacyjny wzrósł z 38,47 zł do 44,16 zł . Wysokość tego świadczenia wynosi 15% dodatku Kombatanckiego

wzrósł z 38,47 zł do . Wysokość tego świadczenia wynosi 15% dodatku Kombatanckiego dodatek dla nauczycieli za tajne nauczanie podczas okupacji również wzrósł z 256,44 zł do 294,39 zł

podczas okupacji również wzrósł z 256,44 zł do dodatek dla osób deportowanych do pracy przymusowej w obozach pracy wynosi między 14,76 zł a 279,71 zł. Jego wysokość jest zależna od ilości pełnych miesięcy pracy dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji obecnie wynosi 441,59 zł, zamiast dotychczasowych 384,66 zł.

13. i 14. emerytura

Znacznym zastrzykiem gotówki dla emerytów są także 13. i 14. emerytury, czyli tak zwane trzynastki i czternastki.

Wysokość 13. emerytury równa się kwocie najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. W 2023 roku wynosi ona 1588,44 zł brutto, co równa się 1445,48 zł netto. Tegoroczna trzynastka jest o 250 zł brutto wyższa, ponieważ została objęta waloryzacją kwotową.

Natomiast 14. emerytura co do zasady wynosi tyle co minimalne świadczenie – czyli 1588,44 zł brutto. Jednocześnie jednak rząd przewidział możliwość podniesienia jego wysokości w drodze rozporządzenia. W efekcie w tym roku kwota 14. emerytury ma wynieść 2650 zł brutto.