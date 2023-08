Prezydent Andrzej Duda nie stroni od mediów społecznościowych. Poza oficjalnym profilem, na którym zamieszczone są zdjęcia uwieczniające ważne wydarzenia, w których bierze udział głowa państwa, ma też swój prywatny, na którym możemy zobaczyć go w prywatnych sytuacjach.

Andrzej Duda często zamieszcza tam zdjęcia z prywatnych spotkań a także aktywności sportowych np. biegania. Tak było i tym razem.

Czym jest wing foil, który uprawiał prezydent Andrzej Duda?

Prezydent Polski dał się sfotografować na pomoście z deską do wing foil.

Na czym polega ta dyscyplina? To sport, w którym pływa się na desce przy użyciu specjalnego skrzydła. Do poruszania się wykorzystywana jest moc wiatru. Wing (skrzydło) ma podobną konstrukcję do latawców kitesurfingowych. Dzięki zastosowanym materiałom i pompowanym tubom, skrzydła są bardzo lekkie i mają duży zakres wiatrowy. Do kompaktowej deski podłączono foila i powstał genialny, nowy sport, który aktualnie bije rekordy popularności na spotach całego świata.

Co w swoim poście napisał prezydent Andrzej Duda?

Andrzej Duda pod zdjęciem zamieścił wpis, w którym zacytował swoją wypowiedź, która często przewija się w memach i żartach na jego temat.

Ja się ciągle czegoś uczę…” - lubię to hasło - napisał i dodał mrugającą okiem emotkę.

Podejmując nowe wyzwania w pracy, w biznesie, czy w szkole nie zapominajcie o aktywnym spędzaniu wolnych chwil, najlepiej na świeżym powietrzu! Wszystkim wracającym z wakacji i przygotowującym się do nowego roku szkolnego życzę powodzenia! Mam nadzieję, że odpoczęliście i z nowymi siłami podejmiecie nadchodzące obowiązki. Trzymam kciuki! - napisał.