Coraz częściej podchodząc do okienka w aptece słyszymy, że nie ma leku, którego szukamy. Problem zaczyna się wtedy, gdy nie ma go w kilku najbliższych placówkach i trzeba szukać w odległych częściach miasta lub poza nim. Nie każdy wie, jak poradzić sobie w takiej sytuacji. Jest na to kilka sposobów.

Co zrobić, gdy w aptece nie ma leku?

Jak zarezerwować lek?

W aptece nie ma leku? Pomoże infolinia

Zapytaj o lek podczas wizyty u lekarza Reklama Co zrobić, gdy w aptece nie ma leku? Jeśli taka sytuacja zaskoczy nas w aptece, pierwszą możliwością jest skorzystanie z porady farmaceuty. Apteki mają dostęp do stanów magazynowych w hurtowniach. Mogą więc sprawdzić, czy lek da się szybko zamówić, by można było odebrać go na przykład następnego dnia. Jeśli jednak lek potrzeby jest od zaraz, aptekarz ma również wgląd w systemy farmaceutyczne i może na naszą prośbę sprawdzić, gdzie najbliżej dostaniemy niezbędny produkt. Reklama Zdarza się jednak, że kiedy dotrzemy na miejsce leku, który chwilę temu był jeszcze dostępny, już nie ma. Aby uniknąć takiego kłopotu, przed udaniem się do kolejnej apteki warto zarezerwować poszukiwany lekarstwo. Można to zrobić telefonicznie lub przez internet. Jak zarezerwować lek? Kontakt do wszystkich aptek na terenie kraju można znaleźć w systemie rejestrów medycznych pod adresem: rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl. Gdy uda nam się dodzwonić i sprawdzić, czy lek jest dostępny, trzeba pamiętać, by poprosić o rezerwację. Reklama O dostępności leku lub jej braku szybciej można dowiedzieć się przez internet. Wystarczy wejść na jedną ze stron internetowych, które mają w swojej bazie większość aptek w Polsce, np. gdziepolek.pl lub ktomalek.pl W wyszukiwarce wpisujemy nazwę leku i dawkę zgodnie z informacją na recepcie, a także lokalizację, która nas interesuje. Wyświetlą się wtedy apteki, które posiadają poszukiwany produkt leczniczy. By go zarezerwować przez internet trzeba podać dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i e-mail. W aptece nie ma leku? Pomoże infolinia Jeśli nie mamy możliwości skorzystania z internetu, ani sprawdzenia numeru telefonu do apteki, można skorzystać również z infolinii NFZ. Pod numerem Telefonicznej Informacji Pacjenta także powinniśmy uzyskać pomoc. Infolinia jest bezpłatna, dostępna przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Ten numer warto zanotować: 800 190 590. Zapytaj o lek podczas wizyty u lekarza Żeby zaoszczędzić sobie problemów dobrym pomysłem jest też wyrobienie nawyku pytania lekarza wypisującego lek, czy nie będzie kłopotu z jego wykupieniem. Lekarz także może sprawdzić dostępność leku. Jeśli pacjent ma krążyć w poszukiwaniu leku, jeszcze podczas wizyty może rozważyć, czy nie wypisać dostępnego zamiennika. Anna Rogalska