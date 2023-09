Reklama

Darmowe przejazdy od 65. i 70. roku życia

W wielu miastach w Polsce seniorzy od pewnego wieku mogą korzystać z darmowych przejazdów komunikacją miejską. Wymagany w tym przypadku wiek to zazwyczaj ukończone 70 lat. Oczywiście wszystko zależy od zakładu komunikacji w danym mieście. Jednak w większości przypadków osoby po 70. roku życia mogą przemieszczać się miejskimi środkami transportu bez opłat.

Bezpłatne przejazdy już od 65. roku życia?

Przykładowo w Warszawie, Poznaniu, Łodzi i Krakowie z komunikacji miejskiej mogą bezpłatnie korzystać osoby od 70. roku życia. Natomiast np.: we Wrocławiu czy Bydgoszczy mogą z nich korzystać już ”osoby 65+”.

Niektóre miasta oferują również zniżki w postaci biletów seniora, które są wykupywane na rok, a ich cena jest bardzo korzystna i wynosi np.: 50 zł w Warszawie czy 90 lub 30 zł w Poznaniu (w tym drugim odpowiednio na 366 dni lub na 90 dni na strefę taryfową A).

Jaki warunek trzeba spełnić, by móc skorzystać z ofert dla seniorów?

Pewne grupy wiekowe mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Zazwyczaj dotyczy to dzieci i młodzieży oraz seniorów. Jednak trzeba pamiętać, by mieć przy sobie odpowiedni dokument potwierdzający prawo do bezpłatnego przejazdu. W przypadku seniorów jest to dowód osobisty albo legitymacja seniora.

Darmowa komunikacja dla wszystkich

Niektóre miasta zdecydowały się na wprowadzenie bezpłatnych przejazdów transportem publicznym dla wszystkich. Całkowicie za darmo możemy korzystać z przejazdów np.: w Mińsku Mazowieckim, a od początku 2023 roku również w Kaliszu. Jednak w tym drugim dotyczy to tylko posiadaczy Kaliskiej Karty Mieszkańca, czyli osób zameldowanych w Kaliszu oraz płacących podatki w tutejszym Urzędzie Skarbowym.

W niektórych miastach jak Warszawa czy Kraków zakłady komunikacji oferują bezpłatne przejazdy dla wszystkich w dniach, w których stwierdzono przekroczenie norm zanieczyszczeń powietrza pyłami. Wybranie przejazdu komunikacją zbiorową zamiast samochodem wielokrotnie zmniejsza emisję spalin w tym dwutlenku węgla, co pozwala walczyć ze smogiem.

Bilet Seniora również w PKP

Seniorzy mogą korzystać z zniżek również wybierając przejazd pociągiem. Od 17 sierpnia 2023 roku PKP Intercity uruchomiło promocję dla seniorów - możliwość zakupu biletu seniora. Pozwala ona podróżować taniej osobom, które ukończyły 60 lat. Zniżka dla tej grupy wiekowej wzrosła do 35 proc. - dotychczas wynosiła ona 30 proc.